Genel
Microsoft Teams’in özellikleri artık Skype’ta
Microsoft Teams’in en iyi özelliklerinden bir artık Skype’ın bir parçası. Bu hafta, en iyi Teams görüntülü görüşme özelliklerinden biri artık Skype‘ta.
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Microsoft Teams yeni özelliklerini Skype’a taşıdı
Getirilen güncelleme sizler için güzel görüşmeler yanında eğlenceli görüşmeler de sağlayacak. Görüşme yaptığınız kullanıcılarla bir araya gelmeniz artık daha kolay. Bununla birlikte uygulama, yüzünüzden omuzlarınıza kadar görüntünüzü alıp, seçtiğiniz sanal alana yerleştirir. Görüşme yaptığınız diğer insanlara da bu uygulamayı yapar ve sizi istediğiniz sanal alanda bir araya getirir. Bu özelliği kullanmak için Birlikte Modunu açmanız gerekiyor. Birlikte Modunu etkinleştirmek için, web kamerası olan en az beş kişiye ihtiyacınız olacak. Açılan bu modla birlikte katılımcı arkadaşlarınızla sanki yan yana oturuyormuşsunuz gibi bir sanal ortamda olacaksınız.
Yapılan bu güncellemeler birçok kullanıcıya kolaylık sundu. Eğer bir Skype hesabınız yoksa endişe etmenize gerek yok. Çünkü Skype’ın web sürümü üzerinden, herhangi bir hesaba sahip olmadan Birlikte Modunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için Skype uygulamasına bile ihtiyacınız yok. Bunun yanında Skype kullanıcıları, Şimdi Toplantı Yap bağlantısı oluşturabilir Oluşturduğu bu bağlantıyı, sınır olmaksızın diğer kullanıcılarla paylaşıp onları bu toplantıya davet edebilir. Davet ettiği bu toplantıda da, en az beş kullanıcı olması şartıyla, istediği sanal ortamı yaratabilir.
Bulunduğumuz dönem içerisinde, yapılan kısıtlamalar ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle görüntülü konuşma gibi etkinliklerin kullanımı arttı. Pandemi dönemi toplantıları için ilk kez Temmuz ayında “Birlikte Modu” kullanılmaya başladı. Bununla birlikte yapılan maçlar için seyirciler aktif olarak maçlara gidemediği için NBA, bu özelliği basketbolseverler için sahaya maçlar sırasında canlı olarak izleyicilere sundu. Bu maçlar sanal olarak devam ettirildi. Yine de, bir Teams özelliğinin Skype’ın yolunda gittiğini görmek şaşırtıcı.
Aynı zamanda, salgın birçok kişiyi evden çalışmaya maruz bıraktı. Evden çalışmaya devam eden insanlar, Zoom yoluyla işlerini devam ettirdiler. Bunun yanında, çoğu insanın sosyalleşme ve sevdikleriyle görüşme ihtiyacı da arttı. Bu yüzden milyonlarca insan, Zoom sayesinde bir araya geldi. Microsoft, görüntülü arama ve iş birliği için, Teams‘e odaklanmış durumda. Skype bu durumu ne yazık ki kaçırdı.
Güncellenen Birlikte Mod özelliğinin yanı sıra, herkesin video akışını aynı anda görebilmemizi sağlayan Geniş Izgara Modu özelliğini de Skype’a ekledi. Windows, Mac, Linux ve web‘de kullanılabilen bu Skype sürümü, daha fazla arka plan seçeneği sunar ve kullanıcıların numaralarıyla devam eden aramalar için arkadaş eklemelerine olanak tanır.
Genel
Philips, BioTelemetry’yi satın alıyor
Philips, ABD’li BioTelemetry‘yi satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kamuoyuna ile paylaşılan bilgiye göre satın almanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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Koronavirüs salgını hâlâ devam ederken doktorların ve hemşirelerin gerçek zamanlı uzaktan bakım sağlamasına olanak tanıyan ekipmanına olan talep artıyor. Philips’in satın almak istediği şirket, tam da bu amaca hizmet ediyor.
Philips Üst Yetkilisi (CEO) Frans van Houten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Philips’in bu satın almasının görüntülemeye dayalı tedavi işini büyütme stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Frans van Houten, “Kovid-19 ile talebin arttığını gördük. Bu satın almanın, uzaktan hasta izlemenin daha da önemli hale geleceği bu döneme mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.
Philips, BioTelemetry için 2,8 milyar dolar ödeyecek
Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, kardiyak teşhis ve izleme teknolojilerine odaklanan BioTelemetry’yi 2,8 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. BioTelemetry şirketi Philips’in hisse başına nakit 72 dolar olan teklifini kabul etti. Söz konusu teklif, hisselerin tamamını içeriyor.
Kalp ritmi bozukluklarının teşhis ve uzaktan izlenmesine odaklanan BioTelemetry’nin bin 900 çalışanı bulunuyor. New York borsasında hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 439 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Pandeminin etkileri küresel boyutta devam ederken Philips’in yapmış olduğu yatarım oldukça akıllıca geliyor. Son olarak söz konusu satın alma ile ilgili yapılan açıklamanın ardından Amsterdam borsasında işlem gören Philips’in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.
Apple
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
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Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
Genel
The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
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Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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