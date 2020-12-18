Microsoft Teams’in özellikleri artık Skype’ta

Microsoft Teams’in en iyi özelliklerinden bir artık Skype’ın bir parçası. Bu hafta, en iyi Teams görüntülü görüşme özelliklerinden biri artık Skype‘ta.

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Microsoft Teams yeni özelliklerini Skype’a taşıdı

Getirilen güncelleme sizler için güzel görüşmeler yanında eğlenceli görüşmeler de sağlayacak. Görüşme yaptığınız kullanıcılarla bir araya gelmeniz artık daha kolay. Bununla birlikte uygulama, yüzünüzden omuzlarınıza kadar görüntünüzü alıp, seçtiğiniz sanal alana yerleştirir. Görüşme yaptığınız diğer insanlara da bu uygulamayı yapar ve sizi istediğiniz sanal alanda bir araya getirir. Bu özelliği kullanmak için Birlikte Modunu açmanız gerekiyor. Birlikte Modunu etkinleştirmek için, web kamerası olan en az beş kişiye ihtiyacınız olacak. Açılan bu modla birlikte katılımcı arkadaşlarınızla sanki yan yana oturuyormuşsunuz gibi bir sanal ortamda olacaksınız.

Yapılan bu güncellemeler birçok kullanıcıya kolaylık sundu. Eğer bir Skype hesabınız yoksa endişe etmenize gerek yok. Çünkü Skype’ın web sürümü üzerinden, herhangi bir hesaba sahip olmadan Birlikte Modunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için Skype uygulamasına bile ihtiyacınız yok. Bunun yanında Skype kullanıcıları, Şimdi Toplantı Yap bağlantısı oluşturabilir Oluşturduğu bu bağlantıyı, sınır olmaksızın diğer kullanıcılarla paylaşıp onları bu toplantıya davet edebilir. Davet ettiği bu toplantıda da, en az beş kullanıcı olması şartıyla, istediği sanal ortamı yaratabilir.

Bulunduğumuz dönem içerisinde, yapılan kısıtlamalar ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle görüntülü konuşma gibi etkinliklerin kullanımı arttı. Pandemi dönemi toplantıları için ilk kez Temmuz ayında “Birlikte Modu” kullanılmaya başladı. Bununla birlikte yapılan maçlar için seyirciler aktif olarak maçlara gidemediği için NBA, bu özelliği basketbolseverler için sahaya maçlar sırasında canlı olarak izleyicilere sundu. Bu maçlar sanal olarak devam ettirildi. Yine de, bir Teams özelliğinin Skype’ın yolunda gittiğini görmek şaşırtıcı.

Aynı zamanda, salgın birçok kişiyi evden çalışmaya maruz bıraktı. Evden çalışmaya devam eden insanlar, Zoom yoluyla işlerini devam ettirdiler. Bunun yanında, çoğu insanın sosyalleşme ve sevdikleriyle görüşme ihtiyacı da arttı. Bu yüzden milyonlarca insan, Zoom sayesinde bir araya geldi. Microsoft, görüntülü arama ve iş birliği için, Teams‘e odaklanmış durumda. Skype bu durumu ne yazık ki kaçırdı.

Güncellenen Birlikte Mod özelliğinin yanı sıra, herkesin video akışını aynı anda görebilmemizi sağlayan Geniş Izgara Modu özelliğini de Skype’a ekledi. Windows, Mac, Linux ve web‘de kullanılabilen bu Skype sürümü, daha fazla arka plan seçeneği sunar ve kullanıcıların numaralarıyla devam eden aramalar için arkadaş eklemelerine olanak tanır.