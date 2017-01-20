Microsoft’tan Windows 10’da Batarya Performansı için Yeni Ayar Geliyor

Microsoft, Windows 10’da batarya performansı ve donanım performansı arasında hızlıca seçim yapmaya yarayan bir özellik test ediyor.

Microsoft saatin kenarında yer alan Pil simgesinden açılan menüye basitçe bir slider koyacak. Söylenenlere göre bu ayarın Windows 10’a önemli bir güç yönetimi seçeneği sağlaması bekleniyor. Kullanıcılar şu anda bunu Denetim Masası bölümüne giderek yapabiliyor ancak böylesi daha kolay ve daha hızlı olacak.

Özellik Windows’un 15014 build numaralı güncellemesi ile beraber Windows Insider programında yer alan kullanıcılara sunuldu. Şirket ayrıca işletim sisteminin testlerinde batarya ömrüne daha çok önem vereceklerini duyurdu. Son güncelleme ile beraber Windows 10’a e-kitap mağazası, yeni tema çeşitleri gibi özellikler de eklendi.

Bu güncelleme ile beraber bir yenilik de depolama alanına geldi. Windows 10 artık otomatik olarak geçici dosyaları 30 günde bir çöp kutusuna taşıyarak depolama alanında yer açacak. Bütün bu özellikler Nisan ayında çıkacak olan Creators Update ile beraber gelecek.