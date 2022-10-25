Microsoft pazartesi günü, daha büyük ekranlı cihazlar için tasarlanan Android 12L’yi Surface Duo akıllı telefonları için kullanılabilir hale getirdi. Yükseltme, telefonlara yeni bir kullanıcı arayüzü ve yenilenmiş simgeler sağlıyor.

Bir blog yazısında Microsoft, yeni kullanıcı arayüzünün telefonların genel ayarlarında ve Microsoft Launcher etkinlik akışında görülebileceğini yazıyor. Windows 11’in masaüstü duvar kağıtlarına benzer görünümde dört yeni duvar kâğıdı da eklendi. Surface Duo 2 ve Surface PC’lerle çalışan Surface Slim Pen 2, artık kullanıcıların dört uygulamaya kadar bir kısayol menüsü açmasına olanak tanıyor. Bu menüde hangi uygulamaların görüneceği kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

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Microsoft ayrıca, son 24 saat içinde uygulamalar tarafından kamera, mikrofon ve konum kullanımını izleyen güncellenmiş bir gizlilik panosunu da kullanıma sundu. Şirket, kamera ve mikrofon kullanımının bundan sonra her zaman durum çubuğunda olacağını söylüyor. Kamera ve mikrofon doğrudan ‘Hızlı Ayarlar’ üzerinden kapatılabilir veya açılabilir.

Ayrıca Microsoft, sohbetlerin ana ekrana sabitlenmesini sağlayan yeni widget’lar ekledi. Buna ek olarak, yakınlaştırma işlevi geliştirildi, daha fazla parlaklık ve renk seçeneği sunuldu ve başka bir telefona veya başka bir telefondan veri aktarmak daha kolay hale geldi.