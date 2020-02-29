Microsoft Surface Duo, beklenenden erken satışa çıkabilir

Microsoft’un ilk Android işletim sistemli telefonu Microsoft Surface Duo Ocak 2020’de duyurulmuştu. Yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen telefon çok daha erken piyasaya sürülebilir.

Windows Central’ın haberine göre Microsoft Surface Duo, tam üretim için neredeyse hazır durumda ve yazılımsal iyileştirmeleri üzerinde çalışılıyor. Ürünün başlangıçta Windows işletim sistemi ile piyasaya sürülmesi planlandığı ve bu sebeple donanımının neredeyse 2 yıl önceden hazır olduğu iddia ediliyor. Habere göre Microsoft’un Android işletim sistemli cihazının önümüzdeki yaz satışa çıkması söz konusu.

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Haberde yer alan bir diğer ayrıntı ise Microsoft Surface Duo’nun bu yılın en güncel yonga seti olan Snapdragon 865 yerine geçtiğimiz yılın Snapdragon 855 yonga setini kullanacağı oldu. Bu haberin doğruluğu Surface Duo’nun 5G desteğine sahip olmayacağı ihtimallerini arttırıyor. Microsoft’un bu yonga seti ile 5G desteğini cihazına eklemek istemesi durumunda ayrıca bir X50 modemi de cihaza entegre etmesi mümkün. Ayrıca cihazın baz modelinde 128 GB depolama birimi ve 6 GB RAM olacağı tahmin ediliyor.

Microsoft’un 19 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Build konferansında cihazın dünya genelinde satışta olacağını açıklaması bekleniyor. Fakat Koronavirüs salgını sebebiyle üreticilerin yaşadığı sorun ve gecikmelerin bu planlarda değişikliğe yol açması ihtimali yüksek görülüyor. Microsoft’un üretkenlik odaklı Surface Duo cihazını hangi ülkelerde satışa çıkaracağı ve ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.