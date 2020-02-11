Surface Duo canlı görüntülendi!

Surface Duo katlanabilir telefon kamera eklenmiş halde görüntülendi.

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Surface Duo, 2020‘nin ilginç telefonlarından biri olmaya aday.

Microsoft‘un ilk Android telefonu olacak olan Surface Duo, benzersiz dizaynı ile katlanabilir bir telefon olan Motorola Strudier‘a alternatif olacak gibi görünüyor. Toplu taşımada bir kişinin elinde görülen katlanabilir telefon, tanıtımdan sonra bazı değişikliklere uğramış gibi görünüyor.

Israel Rodrigez isimli Twitter kullanıcısı Vancouver da bir trende muhtemelen Microsoft‘un Vancouver Kampüs’ünde çalışan bir kişinin elinde görüyor. Cihaz ön kameranın yanındaki beyaz küçük nokta haricinde tanıtımdaki hali ile birebir aynı şekilde görünüyor.

Beyaz nokta geçici bir bant olabilir, fakat pozisyonu itibari ile flaş olma ihtimali de bulunmakta. Eğer durum böyle ise Microsoft‘un telefonun ana kamerası üzerinde birtakım geliştirmeler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Surface Duo ön kamera haricinde başka bir kameraya sahip olmadığından, bu kameranın döndürülerek arka kamera olarak da kullanılabiliyor olması muhtemel. Hali hazırda benzer özelliklere sahip bazı Chromebook‘lar piyasada mevcut.

Israel Rodrigez Surface Duo‘nun kullanım görüntülerinin olduğu videoyu da paylaştı. Videodan da göreceğiniz üzere cihaz bir çok şekilde kullanıma uygun ve arayüzü de buna uygun olarak uyarlanıyor. Prototip olmasına rağmen ekranda bir duraksama ve donma da görünmemekte.