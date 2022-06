Microsoft Office‘te bağımsız güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen bir kusur, yalnızca Word’de bir belge açarak kötü amaçlı kodun uzaktan yürütülmesini kolaylaştırabilir. Yüksek önem derecesi olarak kabul edilen hata, Pazartesi günü Microsoft tarafından onaylandı.

Başlangıçta “Follina” olarak adlandırılan güvenlik açığı, saldırganlar tarafından kötü amaçlı PowerShell komutlarını yürütmek için kullanılan Microsoft Tanı Aracı’nı (MSDT) etkiliyor. Sömürülmek için yükseltilmiş ayrıcalıklar gerektirmemesi ve Windows Defender algılamasından kaçınma kolaylığı ile karakterizedir.

Ayrıca bkz: Microsoft, Çok Kullanılmayan Bazı Özellikleri Excel’den Kaldırıyor

Ayrıca, sanal saldırılarda normalde kullanılan makrolara veya diğer öğelere bağlı değildir ve yalnızca Word’de bir dosyanın açılmasını gerektirir. O andan itibaren, uzaktan kod yürütmek için metin düzenleyiciden harici bağlantılar kullanılır.

Interesting maldoc was submitted from Belarus. It uses Word's external link to load the HTML and then uses the "ms-msdt" scheme to execute PowerShell code.https://t.co/hTdAfHOUx3 pic.twitter.com/rVSb02ZTwt

— nao_sec (@nao_sec) May 27, 2022