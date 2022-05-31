Excel, hem ticari hem de kişisel alanlarda en çok kullanılan elektronik tablo yazılımlarından biridir. Microsoft, Excel’e düzenli olarak geliştirmeler eklese de, zaman zaman bazılarını da kaldırıyor. Platform, Haziran 2023’ten itibaren üç özellik için desteğin sona erdiğini duyurdu.

Üretimi durdurulan ilk Excel ürünü, Money özelliği. Bu, esasen kullanıcıların bankalarının verilerine güvenli bir şekilde bağlanmasını ve bilgileri doğrudan senkronize etmesini sağlayan dinamik bir şablondur. 30 Haziran 2023’ten sonra artık işlemlerinizi güncellemeyecek. Mevcut finansal hesabınızı yeniden bağlayamayacak veya yeni bir hesaba bağlanamayacaksınız. Ancak, mevcut verilerinizi saklayabileceksiniz ve Microsoft bu verilere erişemeyecek. Teknoloji devi, insanlara Excel’de bulunan diğer premium bütçe şablonlarını kullanmalarını veya Tiller’a geçmelerini tavsiye etti.

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Sırada Wolfram Veri Tiplerinin kaldırılması var. Microsoft, birkaç yıl önce Wolfram ile bir ortaklık duyurdu ancak şimdi bunu yenilemek istemediğine karar vermiş durumda. Excel oluşturucu şimdi çabalarını homebrew çözümlerine odaklayacak. Mevcut Veri Türleri için yenilemeler ve yenilerine bağlantılar 11 Haziran 2023’ten itibaren çalışmayı durduracak. Bununla birlikte, mevcut verileriniz kaldırılmayacak, yalnızca artık Wolfram hizmetine bağlanmayacak.

Son olarak, şirket müşterilere daha fazla değer katabileceği diğer alanları keşfetmek istediği için Microsoft iş ortağı tekliflerini de kaldırıyor.

Microsoft, bu ürünlerin üçünü de sonlandırmak için bazı nedenler açıklamış olsa da, Thurrott, Microsoft 365 abonelerine gönderilen bir e-postada ayrıca “Microsoft’un Microsoft 365 aboneliğinizi iyileştirmeye kararlıdır. Sonuç olarak, az kullanılan özellikleri ve faydaları ara sıra kaldırıyoruz. ” Şirket, üretimi durdurulan ürünlerine bazı alternatifler sunsa da, bunun müşteri kaybını önemli bir şekilde etkileyip etkilemediğini görmek ilginç olacak.