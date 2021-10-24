Microsoft, .NET Değişikliğinde Geri Adım Attı!

Microsoft, açık kaynak topluluğunun tepkisinden sonra tartışmalı .NET değişikliğini tersine çevirdi.

.NET 6 artık birden çok platformda Hızlı Yeniden Yükleme’yi içerecek.

Microsoft, açık kaynak topluluğunun genel tepkisinin ardından, yakında çıkacak olan .NET 6 sürümünden önemli bir özelliği kaldırma kararını geri alıyor. Microsoft, geliştiricilerin bir uygulama çalışırken kaynak kodunu değiştirmesine ve sonuçları hemen görmesine olanak tanıyan bir özellik olan .NET 6’nın gelecek sürümünde Hot Reload’ın önemli bir bölümünü kaldırarak bu haftanın başlarında .NET açık kaynak topluluğunu kızdırdı.

Microsoft, Windows ile sınırlı ücretli bir ürün olan Visual Studio 2022’ye kilitlemek için tartışmalı bir son dakika kararı verene kadar birçok kişinin Visual Studio Code’da ve birden çok platformda kullanmayı dört gözle beklediği bir özellikti. Microsoft, Microsoft’un kendi çalışanlarının birçoğundan gelen tepki ve şirket içindeki öfkenin ardından değişikliği tersine çevirdi. .NET program yönetimi direktörü Scott Hunter, “ Kararımızı uygularken bir hata yaptık ve topluluğa yanıt vermemiz beklenenden daha uzun sürdü” diye açıklıyor. Microsoft, topluluğun bu özelliği yeniden etkinleştirme isteğini onayladı ve bu özellik, .NET 6 SDK’nın son sürümünde kullanıma sunulacak.

Microsoft’tan bir yöneticinin değişikliği emrettiği gerçeği hakkında yorum yapmasını istedik, ancak şirket tartışmalı kararı tartışmak istemedi. Bir Microsoft sözcüsünün yaptığı açıklamada, “OSS topluluğu üyelerimizden bazılarının yaşadığı sorunu çözmek için adımlar attık” dedi. “Hızlı Yeniden Yükleme özelliği, 8 Kasım’da kullanıma sunulan .NET 6 SDK’nın genel kullanılabilirlik yapısında olacak.”

Yine de Microsoft’un blog yazısı bu tartışmalı kararı ele almıyor. Bunun yerine, kodu devre dışı bırakmak yerine kaldırmanın bir iş kararı değil, yalnızca bir hata olduğunu öne sürüyor. Hunter, “Kapsam alma çabamızda, bu kod yolunu çağırmamak yerine yanlışlıkla kaynak kodunu sildik” diyor. Geri dönüş, .NET topluluğu için hoş karşılanacak olsa da bu olayla ilgili açıklama ve koşullar, bu tür kararlar konusunda şeffaflığa değer verenler için kolay olmayacaktır.

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Hunter, “Birçok şirkette olduğu gibi, OSS topluluğunun ihtiyaçlarını dengelemeyi ve .NET için kurumsal bir sponsor olmayı öğreniyoruz” diyor. “Bazen doğru anlamayız. Yapmadığımızda yapabileceğimiz en iyi şey hatalarımızdan ders almak ve ilerlemek için daha iyi olmaktır.”

Geri dönüş, .NET topluluğu için hoş karşılanacak olsa da bu olayla ilgili açıklama ve koşullar, bu tür kararlar konusunda şeffaflığa değer verenler için kolay olmayacaktır.

Hunter, “Birçok şirkette olduğu gibi, OSS topluluğunun ihtiyaçlarını dengelemeyi ve .NET için kurumsal bir sponsor olmayı öğreniyoruz” diyor. “Bazen doğru anlamayız. Yapmadığımızda yapabileceğimiz en iyi şey hatalarımızdan ders almak ve ilerlemek için daha iyi olmaktır.”

Bu olaylı bölüm , Microsoft’un .NET Foundation’a dahil olması nedeniyle .NET topluluğunda haftalarca süren huzursuzluğun ardından geldi. Temel, Microsoft’un .NET’i açık kaynak haline getirdiği 2014 yılında oluşturuldu ve .NET için açık kaynak yazılım geliştirme ve işbirliğini geliştirmek için var olan bağımsız bir kuruluş olması gerekiyordu. İstifa eden bir yönetim kurulu üyesi, geçtiğimiz günlerde .NET Foundation’ın rolünü sorguladı ve “Microsoft’un .NET açık kaynağı üzerindeki iradesini uygulamak için mi burada yoksa sağlıklı bir topluluğu teşvik etmek ve desteklemek için mi buradasınız?” diye sordu.

Yakın tarihli bir tartışma, .NET Foundation yönetici direktörü Claire Novotny’nin kısa süre önce istifa etmesine ve diğerlerinin Microsoft’un özel ayrıcalıkları göz önüne alındığında .NET Foundation’ın bağımsızlığını sorgulamasına yol açtı. Microsoft, bu u-dönüşü ile 10 yıldır üzerinde inşa ettiği açık kaynak çalışmalarının bir kısmına kesinlikle zarar verdi ve şirketin .NET topluluğuyla ilişkilerini geliştirmek ve .NET topluluğu üzerindeki etkisinin etrafındaki sorunları çözmek için hala çok çalışması gerekiyor.

Kaynak: The Verge