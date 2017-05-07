Microsoft, İşletmeler için Güvenli Edge Sürümü Test ediyor

Microsoft yeni yayınladığı Windows 10 Insider Preview sürümünde değişik özellikler yayınladı ve bunların arasında Edge’e yeni güvenlik önlemi de yer alıyor.

Microsoft’un yayınladığı güncelleme ile beraber Edge için geçen yıl Eylül ayında duyurulan Windows Defender Application Guard’da yer alıyor. Application Guard tarayıcınızı sanal bir makinede çalışıyor ve tarayıcıdan malware saldırısı gerçekleşse bile bilgisayarınızı herhangi bir şekilde etkilemiyor.

Bu özelliği aktif hale getirmek için Windows Defender Application Guard’da Windows özelliklerini aktif hale getirmek yeterli oluyor. Bu işlemden sonra Edge tarayıcısı açıldığında ekrana Yeni Application Guard penceresi seçeneği geliyor. Eğer bunu seçerseniz izole bir tarayıcı kullanmaya başlıyorsunuz.

Tüm bu özellik Windows 10’da yer alan Virtualization Based Security sayesinde gerçekleşiyor. Application Guard tarafından açılan Edge depolama alanından, diğer uygulamalardan ve Windows 10 kernelinden ayrı sanal bir bilgisayarda çalışıyor. Bu sayede tarayıcıdan gelecek olan herhangi bir saldırı bilgisayara zarar vermiyor.