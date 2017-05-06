Microsoft HoloLens ile Omurilik Ameliyatı Yapmak Daha Kolay

Operasyonel teknoloji firması Scopis omurilik ameliyatında kullanmak için Microsoft HoloLens programı geliştirdi ve bu ameliyatları daha kolay yapılacak.

Microsoft HoloLens ile operatör doktorlar artık havada süzülen ekranları kullanabilecek ve artırılmış gerçeklik teknolojisi işlemin tam olarak hangi açıyla nereye yapılması gerektiğini gösterecek.

Snapchat ve Facebook artırılmış gerçeklik teknolojisini genel kullanıma yaymaya çalışıyor ancak artırılmış gerçeklik teknolojinin sektörel kullanımı da son derece önemli. Bu teknoloji orduda neredeyse yıllardır kullanılıyor. Şimdi ise gelişen teknoloji ile beraber diğer önemli sektörlerde hayatı kolaylaştıracak.

Artırılmış gerçeklik ameliyatlar için önemli bir gelişme olabilir çünkü doktorun operasyon esnasıda ihtiyacı olan dijital bilgiye anında erişebilmesi önemli. Daha önce Google Glass beyin kanaması geçirmekte olan bir insanın hayatını kurtarmıştı.