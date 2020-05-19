Iron Man’in arabası Audi E-Tron GT, test edilirken yakalandı!

Şu anda Audi‘nin ana gündemi olan E-Tron GT modeli, halka açık yollarda görüldü. Porsche‘nin test tesislerinden çıkarken yakalanan araç, halen daha tam kamuflajını koruduğu görülüyor.

İlginizi çekebilir: Tesla, milyon millik yeni bataryasıyla ucuzlayacak!

E-Tron GT konsepti, Avengers Endgame filminde Tony Stark‘ın kullandığı araç olarak görüldüğünde birçok kişinin dikkatini çoktan çekmişti. Beklenen elektrikli sedan, kardeşi Porsche Taycan ile benzer oranlara sahip ve 2018‘de tanıtılan konsept modeline oldukça yakın görünüyor.

Aracın hem ön hem de arka farları, konsepttekilere oldukça benziyor. Aracın piyasada büyük ses getirmesi adına, şirketin henüz duyurulmamış yeni teknolojilerini bu araçta sunması da bekleniyor. Bir süre önce soğuk iklimlerde test edilen E-Tron GT, daha sıcak iklimlerde test edilmeye başlandı. Hatta test araçlarından birinde Taycan’ın jantlarını kullandıkları da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Porsche Taycan ile kardeş olan E-Tron GT, onunla aynı platformu kullanacak. İlk başlarda 96 kWh değerinde bir bataryaya sahip olması beklenen aracın çift motora (Quattro sistemine) sahip olması, 582 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasının 3,5 saniyede olacağı iddia ediliyor.

WLTP döngüsüne göre aracın menzili 400 km civarında olacak. 350 kW hızlı şarj sistemlerine uyumluluğuyla, 20 dakika gibi bir sürede %80 batarya doluluğuna ulaşabileceği söyleniyor. Ayrıca aracın dönüşlerde çeviklik ve hassaslığını arttırmak adına arkadan direksiyon ve gerçek tork vektörleme kullanılması bekleniyor.

E-Tron GT konsepti (2018) E-Tron GT konsepti (2018) E-Tron GT konsepti (2018)

Audi’nin, E-Tron GT’yi Porsche Taycan ve Tesla Model S‘teki gibi birden fazla varyasyonla piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sonbaharda E-Tron GT’nin üretim versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Salgından önce kasım ayında düzenlenmesi beklenen Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması planlanıyordu. Fakat her halükarda 2021’in ilk çeyreğinde bayilerde olacağı söyleniyor.