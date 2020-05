Iron Man’in arabası Audi E-Tron GT, test edilirken yakalandı!

Pocophone F1 ile akıllı telefon pazarında adından söz ettiren Poco, şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir; Epic Games’in hediye ettiği tüm oyunlarının toplam değeri ortaya çıktı!

Xiaomi‘nin Hindistan merkezli alt firmalarından olan Poco, çıkardığı fiyat performans telefonlarla hatırladığınız üzere adından sıkça söz ettirmişti. Pocophone F1 modeli ile ilk bizleri karşılayan firma, yeni serisi olan Pocophone F2‘yi de tanıtmıştı. Ürün yelpazesini genişletmeyi düşünen firma şimdi de gerçek kablosuz kulaklık çıkarmayı hedefliyor. Firmanın Hindistan Genel Menajeri Chandolu Manmohan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi. Kablosuz kulaklık çıkaracaklarını açıklayan Manmohan, isim konusunda henüz karar vermediklerini ve kullanıcılardan daha önce belirlenmiş dört olası isim arasında seçim yapmalarını istedi. Bunun dışında her hangi bir teknik özelliği bilinmeyen cihazların sadece duyurulma aşamasında olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.

— C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020