Oyun
Microsoft Flight Simulator Birleşik Krallık güncellemesi çıktı
Microsoft Flight Simulator nihayet, World Update 3 yani Birleşik Krallık güncellemesine kavuştu. Güncelleme ocak ayının ortalarında gelecekti. Ancak geliştirici Asobo Studios karşılaştığı problemler nedeniyle World Update 3’ü yeni yayınlayabildi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Google Chrome ve Microsoft Edge, Intel’den büyük bir güvenlik desteği alıyor
Microsoft Flight Simulator’a Premier Lig stadyumları da eklendi
World Update 3; Birmingham, Bristol, Cambridge, Londra ve Oxford gibi ünlü şehirler için yüksek çözünürlüklü 3D fotogrametri beş yeni havaalanı içeriyor. Bunlar: Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton ve Out Skerries. Güncelleme ayrıca 85 bölgedeki havalimanlarında görsel ve lojistik iyileştirmeler ve geliştirilmiş dijital yükseklik bilgileri içeriyor. Bununla birlikte 70’in üzerinde simgesel nokta ve yapı da oyuncuların beğenisine sunuldu. Bunlara Premier Lig takımlarının stadyumları da dahil.
Microsoft Flight Simulator, World Update 3 ile şu 3 yeni etkinliğe de kavuşacak:
- Kuzey Adaları’nda ikonik bir uçuş.
- İki adet zorlu iniş denemesi.
- Kuzey’deki Shetland Takım Adaları’nda ve Güneydoğu İngiltere‘de güçlü türbülansta uçuş.
Son olarak, bundan önceki World Update güncellemeleri Japonya ve Amerika odaklıydı. Bir sonrakinde ise Fransa güncellenecek. Microsoft Flight Simulator 2020 kullanıcıları güncellemeyi ücretsiz olarak edinebilecekler. Ek olarak World Update 3’ün 48GB’lık bir alan kapladığını da göz önünde bulundurmak gerekli. Kullanıcıların kabaca 300 GB civarı depolama alanı ayırmaları faydalı olacaktır.
Sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB
Hepsiburada.com‘da sizler için hazırladığımız sanal uçuş simülasyon ekipmanları alış veriş listemize göz atabilirsiniz.
Genel
Diablo 4 oyununun yetenek ağacı görselleri ortaya çıktı!
Diablo 4 oyunu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen rol yapma oyununun yetenek ağacı ilk kez görüntülendi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
Diablo 4 için planlanan yetenek ağacı belli oldu!
Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli markalarından biri Diablo serisi. Piyasada var olduğu zamanlarda gündemi belirleyen seri, yeni oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacak. Blizzard tarafından geliştirilen oyun ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin dördüncü oyununun yetenek ağacı ilk kez meydana çıktı. Oyuncuların karakterlerini geliştirmelerini sağlayan bu yetenek ağacı, sahip olduğu sayıca fazla dallar ile geniş imkanlar sunmakta. Böylelikle oyun içinde oyuncuların daha fazla özgür hissetmeleri amaçlanmakta.
Oyun dünyasından geri kalmamanızı sağlayacak oyuncu dizüstü bilgisayarlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Diablo 3 ile beklediği tepkiyi alamayan ve serinin hayranlarını üzen Blizzard ise, bu sefer ince eleyip sık dokuyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, oyunu bir karakter ile bitiren oyuncuların yetenek ağacının %30 ile %40′ını tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede oyunun sürekli oynanması amaçlanmakta. Ayrıca açık dünya çok oyunculu mod için de kolları sıvaya Blizzard, bu sefer kötü yorumlarla karşılaşmak istemiyor. Tüm bunların yanı sıra detaylı bilgiye Blizzconline 2021 etkinliğinde ulaşabileceğiz. Öte yandan oyunun 2022 yılından önce gelmesi mümkün gözükmüyor. Bakalım firma serinin son oyunu ile birlikte tekrardan hayranları ile barışacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor!
Uluslararası yayıncı ve oyun geliştiricisi MY.GAMES, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip Warface’in Türkiye sunucularını resmi olarak açtığını duyurdu. Aksiyon dolu modern çevrimiçi FPS oyunu Warface’in yeni sunucusu İstanbul’da yer alacak.
İlginizi çekebilir: Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı
MY.GAMES Franchise Yöneticisi Ivan Pabiarzhyn “Warface’in Türkiye’deki varlığını genişletmekten heyecan duyuyoruz. Warface, uzun yıllardır bilgi birikimimizi aktardığımız çok özel bir yapım. Artık Türk oyuncuların da oyunun keyfini sonuna kadar çıkaracak olmalarından çok memnunuz.” dedi.
Warface Türkiye’ye geliyor!
MY.GAMES, Warface’i Türkçe dil desteği ve dublaj ile Türk oyuncularına hitap ediyor. Ayrıca 2013’te dünya çapında piyasaya sürülen ve PC, PlayStation 4, Xbox One’dan ücretsiz olarak indirilebilen Warface, popüler bir çevrimiçi FPS oyunu. Warface’te oyuncular, askeri birliğin bir mensubu olarak kendilerini özel bir askeri şirket olan Blackwood’un kötü planlarını alt edecekleri devasa bir çevrimiçi savaşın ortasında buluyor.
Ek olarak Warface, oyuncuları egzotik ve zorlu PVE görevleriyle ve çeşitli dinamik PVP modlarıyla başbaşa bırakan Co-Op modlarına sahip. Böylece hangi mod oynanırsa oynansın Warface’te başarı, ekipmanların ve karakter sınıflarının ekip çalışmasında doğru kullanımından geçiyor.
Eleştirmenlerce beğenilen oyun, Tüfekçi, Sniper, Sıhhiyeci, Mühendis gibi geleneksel sınıflar ve SED (Synthetic Engineered Double) adı verilen özel bir insansı robot türü ile toplam 5 sınıf mevcut. Zafere ulaşmak için her sınıf, kendi beceri ve araçlarıyla birlikte geliyor. Ek olarak Warface cephaneliği, 400’den fazla gerçekçi askeri silah ve ek yetenekler sunan donanımın yer aldığı modern silahlar için etkileşimli bir rehber niteliğinde. Ayrıca Warface, yüzlerce ekipman öğesi ve silah görünümü ile oyuncuların teçhizatlarını diledikleri gibi özelleştirme imkanı veriyor.
Genel
Very Positive isimli geliştirici Steam’den atıldı!
Steam, Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kovdu. Buna sebep olarak geliştiricinin ismiyle oyuncuları manipüle etmesi gösteriliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple bilgi kaybına neden olan ciddi macOS Big Sur hatasını çözdü
Very Positive isimli geliştirici firma manipülasyon ile suçlanıyor!
Oyun dünyasında oldukça ilginç gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan çıkamayan birçok oyunun gündemde yer kapladığı şu günlerde ilginç bir gelişmeye tanık olduk. Steam geçtiğimiz günlerde Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kapı dışarı etti. Emoji Evolution isimli oyunu geliştiren tek kişilik ekip, kullandığı isim nedeniyle tartışmalara yol açtı. Suçlamalara göre geliştirici ismiyle Steam mağazasındaki kullanıcı geri bildirimlerini ve yorumlarını manipüle ediyor.
Oyun dünyasından geri kalmamanızı sağlayacak oyuncu dizüstü bilgisayarlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Konuyla alakalı Twitter‘da paylaşım yapan geliştirici ise, hesabının kapandığını ve konuyla ilgili Steam ile iletişime geçeceğini bildirdi. Ayrıca Very Positive iddiaların asılsız olduğunu ve kendisi hakkında söylenenlere kesinlikle katılmadığını belirtti. Steam‘de beğenilen oyunlar için sıkça gördüğümüz “çoğunlukla olumlu” ibaresi bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. Zira yabancı dilde “mostly positive” olarak bilinen bu sınıflandırma firmanın adı ile oldukça yakın. Bu nedenle oyuncuların firmanın adına inanarak oyunun güzel olduğunu düşünme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bakalım bu küçük numaranın ardından Steam ile geliştiricinin arası düzelecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Cryptotab İle Bitcoin Kasıyoruz
Yazan: xCocain, 2 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 3 gün önce
-
Yazan: Kusadasi, 6 gün önce
-
Yazan: Kojiro H., 7 gün önce
Microsoft Flight Simulator Birleşik Krallık güncellemesi çıktı
Xbox, Stubbs the Zombie’yi yeniden düzenliyor
Porsche, 2022’de sentetik yakıt testlerine başlıyor!
Intel yeni CEO’su eski parlak dönemleri geri getirmek istiyor
Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.