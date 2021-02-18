Microsoft Flight Simulator Birleşik Krallık güncellemesi çıktı

Microsoft Flight Simulator nihayet, World Update 3 yani Birleşik Krallık güncellemesine kavuştu. Güncelleme ocak ayının ortalarında gelecekti. Ancak geliştirici Asobo Studios karşılaştığı problemler nedeniyle World Update 3’ü yeni yayınlayabildi.

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Microsoft Flight Simulator’a Premier Lig stadyumları da eklendi

World Update 3; Birmingham, Bristol, Cambridge, Londra ve Oxford gibi ünlü şehirler için yüksek çözünürlüklü 3D fotogrametri beş yeni havaalanı içeriyor. Bunlar: Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton ve Out Skerries. Güncelleme ayrıca 85 bölgedeki havalimanlarında görsel ve lojistik iyileştirmeler ve geliştirilmiş dijital yükseklik bilgileri içeriyor. Bununla birlikte 70’in üzerinde simgesel nokta ve yapı da oyuncuların beğenisine sunuldu. Bunlara Premier Lig takımlarının stadyumları da dahil.

Microsoft Flight Simulator, World Update 3 ile şu 3 yeni etkinliğe de kavuşacak:

Kuzey Adaları ’nda ikonik bir uçuş.

’nda ikonik bir uçuş. İki adet zorlu iniş denemesi.

Kuzey’deki Shetland Takım Adaları’nda ve Güneydoğu İngiltere‘de güçlü türbülansta uçuş.

Son olarak, bundan önceki World Update güncellemeleri Japonya ve Amerika odaklıydı. Bir sonrakinde ise Fransa güncellenecek. Microsoft Flight Simulator 2020 kullanıcıları güncellemeyi ücretsiz olarak edinebilecekler. Ek olarak World Update 3’ün 48GB’lık bir alan kapladığını da göz önünde bulundurmak gerekli. Kullanıcıların kabaca 300 GB civarı depolama alanı ayırmaları faydalı olacaktır.

Sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 150 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 150 GB

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