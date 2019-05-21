Amerikalı şirketler 56,3 milyar dolar kayba uğrayabilir

ABD tarafından alınan son kararlar, Huawei ile çalışan birçok ABD’li şirketi kayba uğratmaya başladı. Geçen hafta alınan karar daha şimdiden şirketleri vurmuş vaziyette.

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Piyasalar düşüşte!

Google’ın çatı şirketi Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hiztmelerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu. Alınan karar sonrasında Huawei telefonlarda, Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek. ABD Ticaret Bakanlığının, kısıtlamaları gevşetmesinin ardından henüz Google tarafından bir açıklama gelmiş değil.

Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre tüm bu durumlar ABD’li şirketleri 56,3 milyar dolar kayba uğratabilir. Aynı zamanda 74 bin iş tehlikeye girmiş durumda. Ayrıca Huawei’nin Kurucusu Ren Zhengfei, Google ile ABD yasaklarını nasıl aşabileceklerini konuştuklarını söylerken, bir dizi toplantıların bu konu hakkında devam ettiğini açıkladı.

Olayların ABD’li şirketlere etkisi bulunurken, ülke piyasalarına da yansımaya başladı. Pazartesi günü Amerika piyasaları düşerken, Asya piyasalarında hisseler son dört ayın en düşük rakamı ile güne başladı.