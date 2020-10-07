Microsoft Edge, Mozilla Firefox’u geride bıraktı

Google Chrome’un lider olduğu pazarda, ikincilik Microsoft Edge ve Mozilla Firefox arasında sürekli değişiyordu. Microsoft Edge son dönemde arayı iyice açtı ve yüzde 8.84’lük bir pazar payına ulaşarak ikinciliği garantileme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mozilla Firefox’un pazar payı yüzde 7.19’a kadar gerilemiş durumda ve Microsoft Edge ile arasındaki fark her geçen gün artıyor.

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Google Chrome açık ara önde

Google Chrome’un liderliği ise tüm ihtişamıyla devam ediyor. Tarayıcının pazar payı yüzde 69.94’e ulaşmış durumda. En yakın rakibiyle arasındaki fark yüzde 61.1 gibi ciddi bir değer. Google Chrome’un Android telefonlara ön yüklü olarak gelmesi, bu yüksek oranlara sahip olmasında etkili fakat kullanıcıların Google Chrome’u yıllardır severek kullandığı da su götürmez bir gerçek.

Microsoft Edge ikinci sırada

Chromium tabanlı Microsoft Edge internet tarayıcı piyasaya sürüleli yaklaşık dokuz ay oldu. Ağustos ayındaki pazar payı yüzde 8.52 olan tarayıcı, eylül ayında pazar payını yüzde 0.32 kadar yükseltmiş oldu. Microsoft Edge ile Internet Explorer’ın pazar payları toplamı ise yüzde 12.72.

Microsoft Edge’in 2019 yılındaki pazar payı yüzde 5.38 idi. Kısa sayılabilecek bir süre içerisinde pazar payını neredeyse iki kat yükseltmiş durumda. İvme bu şekilde devam ederse, Mozilla Firefox’un kan kaybı tüm hızıyla devam edecek gibi görünüyor.