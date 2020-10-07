Haber
Microsoft Edge, Mozilla Firefox’u geride bıraktı
Google Chrome’un lider olduğu pazarda, ikincilik Microsoft Edge ve Mozilla Firefox arasında sürekli değişiyordu. Microsoft Edge son dönemde arayı iyice açtı ve yüzde 8.84’lük bir pazar payına ulaşarak ikinciliği garantileme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mozilla Firefox’un pazar payı yüzde 7.19’a kadar gerilemiş durumda ve Microsoft Edge ile arasındaki fark her geçen gün artıyor.
İlginizi çekebilir: Microsoft, Nokia’yı tekrar satın alabilir
Google Chrome açık ara önde
Google Chrome’un liderliği ise tüm ihtişamıyla devam ediyor. Tarayıcının pazar payı yüzde 69.94’e ulaşmış durumda. En yakın rakibiyle arasındaki fark yüzde 61.1 gibi ciddi bir değer. Google Chrome’un Android telefonlara ön yüklü olarak gelmesi, bu yüksek oranlara sahip olmasında etkili fakat kullanıcıların Google Chrome’u yıllardır severek kullandığı da su götürmez bir gerçek.
Microsoft Edge ikinci sırada
Chromium tabanlı Microsoft Edge internet tarayıcı piyasaya sürüleli yaklaşık dokuz ay oldu. Ağustos ayındaki pazar payı yüzde 8.52 olan tarayıcı, eylül ayında pazar payını yüzde 0.32 kadar yükseltmiş oldu. Microsoft Edge ile Internet Explorer’ın pazar payları toplamı ise yüzde 12.72.
Microsoft Edge’in 2019 yılındaki pazar payı yüzde 5.38 idi. Kısa sayılabilecek bir süre içerisinde pazar payını neredeyse iki kat yükseltmiş durumda. İvme bu şekilde devam ederse, Mozilla Firefox’un kan kaybı tüm hızıyla devam edecek gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, yeni reklamında Huawei ile alay etti!
Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı ambargodan dolayı yeni cihazlarında Google uygulamaları ve servislerini kullanamıyor. Bu fırsatı kendi lehine değerlendirmek isteyen Samsung ise İngiltere’deki yeni kampanyasını duyururken rakibiyle adeta alay etti!
İlginizi çekebilir: CoD: Black Ops Cold War PC’leri çok zorlamayacak
Samsung, İngiltere’deki kampanyasında Huawei yasağını kullandı!
Mayıs 2019’da Google lisansını kaybeden Huawei, sonraki modellerinde Android kullanmaya devam etse bile Google Mobil Servisleri’nden (GMS) mahrum kaldı. Bu durum, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Zira bazı kullanıcılar Huawei’nin kendi servislerini (HMS) kullanmayı tercih ederken, bazı kullanıcılar ise tercihlerini diğer markalardan yana kullanıyor. Samsung da İngiltere’de başlattığı değişim kampanyasını buna göre şekillendirmiş gibi görünüyor.
Samsung İngiltere, Galaxy Note 20 Ultra’ya geçmek isteyen Huawei P30 Pro kullanıcılarına yönelik değişim kampanyasını duyurdu. Twitter’daki duyuru videosunda Huawei’nin ambargosuna vurgu yapan marka, “Google Maps uygulamanızı kaybetmeden en yeni Huawei modeline nasıl geçersiniz?” şeklinde bir ifade kullanıyor. Kampanyanın ne kadar başarılı olduğu bilinmezken, tweetin altındaki yorumlarda ise Huawei kullanıcılarının tepkili olduğu göze çarpıyor.
Pek çok teknoloji markası, genellikle yeni ürün duyurusu yapan rakiplerine karşı sosyal medyada sık sık göndermelerde bulunuyor. Ancak Huawei’nin mevcut durumuna yönelik şimdiye kadar herhangi bir “iğneleme” gelmemişti. Samsung’un kampanyası da bu nedenle dikkat çekmişe benziyor. Öte yandan Huawei, yaptırımların derinleşmesi üzerine donanım tarafında da tedarikçi sıkıntısı çekiyor. Markanın 15 Eylül’den bu yana pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kaldığı ve durumun üretim hattını engellememesi için bol miktarda donanım stoku yaptığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Telefon satışları ikinci çeyrekte %20 azaldı!
Gartner isimli piyasa araştırma şirketi 2020 ikinci çeyrek akıllı telefon satışları hakkında bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %20.4 daha az akıllı telefon satıldı.
İlginizi çekebilir: Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!
Gartner’ın raporuna göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde 294.7 milyon adet akıllı telefon satıldı. Buna göre 2020 ikinci çeyrekteki telefon satışları, 2019’un aynı döneminde satılan 370.3 milyon adet satıştan %20.4 daha az. Büyük şirketlerin payları ise pek değişmedi. Bu satışların %20’si Samsung’a, diğer %20’si ise Huawei’e ait. Appe ise satışların %13.5’ini gerçekleştirerek üçüncü sırayı aldı. Samsung’un 2019 yılının ikinci çeyreğinde 75.1 milyon olan satışları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 60 milyona düştü. Huawei’nin 2019 ikinci çeyreğinde 58 milyon olan satışları, görece ufak bir düşüş yaşadı ve 2020 ikinci çeyreğinde 54.1 milyona düştü. Apple ise neredeyse düşüş yaşamadı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde 38.5 milyon telefon satan Apple, 2020 ikinci çeyrekte 38.2 milyon telefon satmayı başardı. Üç büyük şirketin ardından %10.2 ile Xiaomi ve %8.6 ile Oppo geliyor.
Omdia, isimli araştırma şirketi ise 2020’nin ilk yarısında en çok satan telefonlar hakkında bir rapor yayınladı. 2020 yılının ilk yarısının en çok satan telefonu, 37.7 milyon ile en yakın rakibine çok ciddi bir fark atan iPhone 11 oldu. İkinci sırada 11.4 milyon satış ile Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Ardından 11 milyon satış ile Redmi Note 8 ve 10.2 milyon satış ile Redmi Note 8 Pro geliyor. Nisan ayının sonunda tanıtılan iPhone SE (2020) ise 8.7 milyon satarak ciddi bir başarı yakaladı. İlk 10’un geri kalanını da Apple ve Xiaomi’nin akıllı telefonları oluşturuyor.
Donanım
Intel Rocket Lake işlemciler 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
Intel, 11. nesil Rocket Lake kod adlı masaüstü işlemcilerini 2021’in ilk çeyreğinde kullanıma sunacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 31 Mart 2021 öncesinde işlemciler kullanıcılara ulaşabilecek.
İlginizi çekebilir: Google Chrome 86 kullanıma sunuldu
Intel’in yeni masaüstü işlemci serisi Rocket Lake, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Intel adına bir ilk olan PCI Express 4.0 desteğiyle piyasaya çıkacak. PCI Express 4.0, oyun performansı anlamında şuan için pek bir artı sunmasa da Intel’in de yeni teknolojiyi desteklemeye başlaması oldukça olumlu gözüküyor. Rocket Lake 14nm üretim tekonolojisine sahip olacak ancak mimaride bazı değişimler uygulanacak. Oyun odaklı bir işlemci olan Rocket Lake’in AMD’nin Zen 3 serisi ile yaşayacağı rekabet de şimdiden merak ediliyor. Rocket Lake’in Z490 chipsetli anakartlarda çalışabileceği öngörülmekte, yani Intel’de pek tanık olmadığımız şekilde anakart değişimine ihtiyaç duymayabiliriz.
Intel 10nm üretim teknolojisine Alder Lake işlemci serisiyle geçecek. 16 çekirdekli 32 iş parçacıklı Alder Lake ortaya çıktığında büyük bir heyecan yaratmıştı. Rocket Lake işlemcilerden bir süre sonra Alder Lake işlemcilerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.