Forbes tarafından aktarılan bir habere göre; Microsoft, Nokia’yı tekrar satın alabilir.

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Bir diğer muhtemel alıcı ise Intel

CCS Insight raporunda, Nokia’nın 2021 yılı içerisinde büyük bir ABD’li teknoloji şirketi tarafından satın alınacağına dair analizler mevcut. Akla ilk gelen şirketler Microsoft ve Intel oldu. Hem cep telefonu hem de ağ teknolojileri konusunda büyük bir marka olan Nokia, önümüzdeki yıl ABD kimliğine sahip olabilir.

“Nokia’nın satış konusunda fazla direnemeyeceğini düşünüyoruz. Nokia’nın, Microsoft için potansiyel bir hedef olabileceğine inanıyoruz.” analizinde bulunan CCS Insight, Microsoft’un telekomünikasyon alanına önemli bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Microsoft Surface Duo

Microsoft, ağustos ayında tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Surface Duo’da Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Surface Duo, cihazın bir kitap gibi açılıp kapanmasını sağlayan gelişmiş bir menteşe mekanizmasıyla birleştirilen iki farklı ekrana sahip. Şirket, söz konusu tasarımla birlikte, Surface Slim Pen ile yazma deneyimini ve çoklu görev işlemlerini bir üst seviyeye çıkarmış durumda.

Cihazın öne çıkan başlıca özellikleri; 1350 x 1800 ve 1800 x 2700 çözünürlüğe sahip AMOLED ekranlar, Corning Gorilla Glass 5 koruyucu, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 grafik işlemci, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri, UFS 3.0 depolama standardı, 11 MP kamera, 4K@60fps video kaydı, gyro-EIS, parmak izi okuyucu, 3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği.

Nokia’yı 2013 yılında 7.2 milyon dolara satın alan Microsoft; Android ve iOS ekosistemi ile rekabet edebilmek amacıyla Windows Phone işletim sistemini geliştirmişti. Şirket, tüm çabalarına rağmen pazar payını büyütememiş ve 2015 yılı itibarıyla bu sevdasından vazgeçmişti. Şirket, Nokia’yı 2016 yılında 350 milyon dolar karşılığında Foxconn’a satmıştı.