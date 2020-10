Microsoft, Nokia’yı tekrar satın alabilir

Yeni Apple TV hakkında iddialar devam ediyor. Twitter’da sızdırılan bir bilgi, bizi nelerin bekleyebileceği hakkında yeni fikirler veriyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Fudge paylaştığı bir tweetinde, Apple’ın birden fazla yeni Apple TV kutusu hazırladığını iddia etti. Bunlardan biri A12 yongası ve diğeri A14X benzeri yonga içeren bir modele sahip. Fudge ayrıca yeni bir denetleyici üzerinde çalışılmakta olduğundan bahsetti. Ancak tweetin güncellenmiş bir Siri Remote’a mı yoksa Apple tarafından tasarlanmış yeni bir oyun denetleyicisine mi atıfta bulunduğu henüz belli değil.

Fudge, Apple’ın oyun hizmetini desteklemek amacıyla konsol düzeyindeki oyunları Apple Arcade’e getirmek için geliştiricilerle birlikte çalıştığından bahsediyor. Özellikle tweet, bazı oyunların yalnızca A13 Bionic çipte veya daha yeni bir jenerasyonda çalıştırılabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yeni Apple Arcade eklentilerine erişmek için yükseltilmiş bir Apple TV gerekli olacak.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020