Microsoft Edge 99 Sürümü Duyuruldu; İşte Yenilikler

Microsoft, tarayıcısı için otomatik doldurma için özel şifreler, birden fazla profili kişiselleştirme yeteneği ve kararlı kullanıcılar için daha fazlası gibi bir dizi yeni özellik getiren yeni Edge 99 güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, bazı büyük değişiklikler getirmesi beklenen Edge 100 güncellemesinden hemen önce geliyor.

Microsoft Edge 99 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yenilikler

En son blog gönderisinde bahsedildiği gibi güncelleme, kullanıcıların “otomatik şifre doldurma” seçeneğine erişirken ana şifreleri olarak özel bir dize eklemelerine yardımcı olacak yeni bir özel şifreler özelliği içeriyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcıların gerçek parolalarının web formlarında otomatik olarak doldurulmasına izin vermek için özel parola girmelerine olanak tanıyor. Kullanıcıların kayıtlı parolalar otomatik olarak doldurulmadan önce etkinleştirebileceği, Windows Hello ve oturum açma parolanızı kullanan kimlik doğrulama adımının bir uzantısıdır. Ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

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Kullanıcılar, Edge 99‘daki her profil için bir web sitesi listesi ekleyerek birden fazla profili kişiselleştirebilecek. Bu, kullanıcıların farklı kullanıcı profilleri arasında kolayca otomatik geçiş yapmasına yardımcı olacak.

Ayrıca güncellme ile birlikte erişim kolaylığı için küçük resimler aracılığıyla PDF dosyalarına göz atma yeteneğinide sunuldu. Küçük resimlere, PDF okuyucunun sol tarafındaki bölmeden erişilebilecek.

Parola yöneticisini devre dışı bırakacak bir etki alanı listesi (yalnızca HTTP/ HTTPS şemaları ve ana bilgisayar adları) yapılandırma olanağı da var. Bu özellik, bu web siteleri için şifreleri kaydetmez veya otomatik olarak doldurmaz. PasswordManagerBlocklist ilkesi kullanılarak yapılabilir. Buna ek olarak Microsoft, Edge 100 güncellemesinde web geliştiricileri için kullanıcı aracısı dizesini de değiştirecek.

Yeni Microsoft Edge 99 güncellemesini kontrol etmek için sağ üst köşedeki üç noktalı menüye -> Yardım ve Geri Bildirim -> Microsoft Edge Hakkında’ya tıklayabilir Microsoft’un sunduğu bu yeni özellikleri kullanabilirsiniz.