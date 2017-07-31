Microsoft, Cortana’nın Yeni Versiyonunu Yayımladı

İşte yeni nesil Cortana.

Yapay zekânın telefonlarımızda başarılı bir şekilde yer aldığı şu dönemde Google’ın OK, Google’ı, Apple’ın Siri’si ve Microsoft‘un Halo serisinin ünlü dişi yapay zeka kahramanı Cortana var. Bunlardan sonuncusu olan Cortana aralıktaki büyük güncellemesinden yaklaşık 8 ay sonra yenilenmeye gidiyor. Android ve iOS cihazlarda kullanılan Cortana bu şekilde yeni versiyonu ile kullanılabilir hale geliyor.

Cortana 2.9 adındaki güncelleme ile uygulama hamburger menü tarzına geri dönüş yaparak uygulamayı iki sekmeye indirmiş. İlk sekmede yaklaşan etkinlikler, beğeni hatırlatmaları ve takvim etkinlikleri bulunurken “İlgi Alanları” adı verilen ikinci sekmede Google Feed benzeri tavsiye edilen haberler, en yakın lokantalar gibi bilgiler yer alıyor.