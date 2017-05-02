Microsoft, Chrome OS’a Rakip Olacak İşletim Sistemini Duyurdu

Microsoft’un bir süredir Google’ın işletim sistemi Chrome OS’a rakip olacak bir işletim sistemi geliştirdiği haberleri yayınlanıyordur.

Microsoft bugün New York City’de düzenlediği etkinliğinde yeni işletim sistemi Windows 10 S’i duyurdu. Windows 10 S, şu anda kullanmakta olduğumuz Windows 10’dan daha hızlı açılma süresine sahip.

Teknoloji devi Windows 10 S’i özellikle eğitim alanında kullanılmak üzere tasarladı. Bu işletim sistemine sahip cihazlar önümüzdeki yaz aylarında 189$’dan başlayan fiyatlarla çıkacak. Windows 10 S’in içerisinde Minecraft: Education Edition ücretsiz olarak gelecek. Windows 10 S ayrıca Windows 10 Pro bilgisayarların olduğu bütün okullara ücretsiz olarak dağıtılacak. Windows 10 S’te ücretsiz Office 365’in eğitim versiyonu ve Microsoft Teams ile beraber gelecek.

Şirket Office’in bütün versiyonlarını Windows Store’a getirecek. Windows 10 S’in başarılı olması için bir çok uygulamanın Windows Store’a gelmesi gerekiyor.