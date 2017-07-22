Microsoft’un Büyümesi Office ve Bulut Servisi ile Devam Ediyor

Microsoft bu mali çeyrek raporlarını açıkladı. Şirket geçen yılın ve bir önceki çeyreğin raporlarına göre daha iyi bir tablo çiziyor.

Microsoft bu mali çeyrek raporlarında 23.3 milyar$ gelir açıkladı. Geçen yıla göre gelirlerini %13 artıran şirket haziran ayında sonra eren 2017 mali yılında 21.2 milyar$ net kar açıkladı. Üçüncü çeyreğe göre 125.000$ artıran LinkedIn’in toplam geliri de 1.1 milyar$’a ulaştı. E3 etkinliğinden sonra da Xbox satışları hızla devam ederken şirketin oyun sektöründen elde ettiği gelir %3 yükseldi.

Dördüncü çeyrek bulut servisi için oldukça iyi bir çeyrekti. Azure’un %97 büyümesi ile şirketin bulut servislerinden geliri geçen yıla göre %15 arttı. Office’in klasik lisans modelinden üyelik modeline geçmesi de şirket için en büyük kazançlardan birisi oldu. Office’in geliri sadece %5 arttı ancak yeni bir ödeme modelinden sonra büyümenin devam etmesi önemli.

Surface gelirleri ise %2 düştü ancak bunun nedeni ürünlerin yenilenme dönemleri. Yeni Surface Laptop 2 mayıs tarihinde ve Surface Pro da 25 Mayıs tarihinde duyurulmuştu. Bu ürünler 15 Haziran tarihinden beri satışta ve büyük bir ihtimalle bu satışlar önümüzdeki çeyrekte aktif olacak.