Microsoft’un Büyümesi Office ve Bulut Servisi ile Devam Ediyor

Microsoft’un Büyümesi Office ve Bulut Servisi ile Devam Ediyor

22 Temmuz, 2017 Finans 0 yorumlar

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Microsoft bu mali çeyrek raporlarını açıkladı. Şirket geçen yılın ve bir önceki çeyreğin raporlarına göre daha iyi bir tablo çiziyor.

Microsoft bu mali çeyrek raporlarında 23.3 milyar$ gelir açıkladı. Geçen yıla göre gelirlerini %13 artıran şirket haziran ayında sonra eren 2017 mali yılında 21.2 milyar$ net kar açıkladı. Üçüncü çeyreğe göre 125.000$ artıran LinkedIn’in toplam geliri de 1.1 milyar$’a ulaştı. E3 etkinliğinden sonra da Xbox satışları hızla devam  ederken şirketin oyun sektöründen elde ettiği gelir %3 yükseldi.

Dördüncü çeyrek bulut servisi için oldukça iyi bir çeyrekti. Azure’un %97 büyümesi ile şirketin bulut servislerinden geliri geçen yıla göre %15 arttı. Office’in klasik lisans modelinden üyelik modeline geçmesi de şirket için en büyük kazançlardan birisi oldu. Office’in geliri sadece %5 arttı ancak yeni bir ödeme modelinden sonra büyümenin devam etmesi önemli.

Surface gelirleri ise %2 düştü ancak bunun nedeni ürünlerin yenilenme dönemleri. Yeni Surface Laptop 2 mayıs tarihinde ve Surface Pro da 25 Mayıs tarihinde duyurulmuştu. Bu ürünler 15 Haziran tarihinden beri satışta ve büyük bir ihtimalle bu satışlar önümüzdeki çeyrekte aktif olacak.

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