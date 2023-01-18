Microsoft, işgücünde büyük kesintiler yapmaya hazırlanıyor. Amerikan devi, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle 11.000’den fazla çalışanını ya da işgücünün yüzde 5’inden fazlasını işten çıkarabilir. Microsoft, Ekim 2022’de pandemi ve ekonomik krizden etkilenmediğini kanıtladı. Bu nedenle Redmond firması dünya çapında yaklaşık 1.000 çalışanını sessizce işten çıkarmıştı. Bu ayrılmalar, yarının teknolojilerini geliştirmekten sorumlu Oyun bölümü veya Misyonlar ve Stratejik Teknolojiler bölümü gibi şirketin çeşitli şubelerinde gerçekleşti.

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Microsoft o dönemde “önceliklerini yeniden değerlendirmeye ve buna göre yapısal ayarlamalar yapmaya” devam edeceğini söyledi. Ancak, İngiliz medya kuruluşu SkyNews tarafından 17 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Microsoft işgücünde daha fazla kesinti yapmaya hazırlanıyor.

Microsoft dünya çapında 11.000’den fazla çalışanını işten çıkaracak

SkyNews’e göre, ABD’li şirket işgücünün neredeyse yüzde 5’ini ya da dünya çapında 11.000’den fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. İngiliz TV kanalı bir tarih vermedi, ancak konuya yakın bir kaynak The Verge’e ayrılışların 18 Ocak 2023 Çarşamba günü resmen duyurulacağını söyledi. Özellikle Microsoft’un önümüzdeki hafta üç aylık sonuçlarını açıklayacağı düşünüldüğünde, bu hesaplanmış bir zamanlama.

Şu an için bu işten çıkarmaların hangi birimleri etkileyeceği henüz ayrıntılı olarak bilinmiyor. Bloomberg web sitesine göre, Mühendislik bölümü etkilenecek, ancak daha fazla ayrıntı verilmeyecek.

Teknoloji devi, son aylarda işgücünde önemli kesintiler yapan tek şirket değil. Google, Kasım 2022’de 10.000’den fazla çalışanını işten çıkaracağını ve en kötü performans gösterenlerin ilk gidenler olacağını doğruladı. Birkaç gün önce Amazon, dünya çapında 10.000’den fazla çalışanının işten ayrıldığını duyurdu.