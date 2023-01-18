Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5 karşımıza çıktı. Yeni modelde Samsung’un menteşeyi incelteceği açıkça görünüyor. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold5’te mevcut modelden çok daha ince hale getirecek yeni bir menteşe kullanacak.

Sızıntılara göre Güney Koreli devi, CES 2023’te yeni bir katlanır amiral gemisinin prototipini göstermişti. Kalınlığı mevcut modelden önemli ölçüde farklı görünüyor. Katlanabilir telefon alanında öncü isim olan Samsung’un bu yeni canavarı 2023’ün ortalarına doğru tanıtılacak.

Ayrıca görsele göre telefonun kapalı durumunda iki bölüm arasında boşluk görünmüyor. Sonuç olarak, Fold5 en azından bu açıdan bu açıdan Fold4 ve serinin diğer tüm modellerinden kökten farklı görünüyor. Yeni menteşe aynı zamanda ekranındaki katın görünürlüğünü de azaltmalıdır. En son söylentilere göre telefon su koruması ile de gelecek. Aşağıdan yayınlanan Fold5’in ince yapısını görüntüleyebilirsiniz.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan telefonda 12 GB LPDDR5X RAM‘e yer verilmesi bekleniyor. Ekran konusunda kendini yine geliştirecek olan Samsung’un katlama izini minimuma da indireceği söylentiler arasında bulunuyor.

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Fiyat açısından bu telefon 2.000 dolar bandında olabilir. Artan maliyetler ve dünya çapındaki enflasyondan dolayı yeni katlanabilir telefonlar maalesef ki bir tık yüksek fiyatla gelebilir. Türkiye’de ise 1.000 dolarlık iPhone’un 34.000 TL’ye satıldığını düşünürsek bu modelin 70.000 TL bandını zorlayacağını söyleyebiliriz. Bakalım Samsung Türkiye ülkemize özel bir fiyatlandırma yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.