Microsoft 2017’nin üçüncü finansal çeyrek raporlarını açıkladı ve şirketin gelirlerinde her zaman olduğu gibi bulut servisinin büyük önemi var.

Microsoft 22.1 milyar$ gelir ve 4.8 milyar$ net kar elde etti. Hem gelir hem de kar geçen senenin aynı dönemine göre artış gösterdi. Şirketin özellikle Office ve bulut gelirleri toplam gelirinin en büyük kısmını oluşturuyor.

Surface satışları ise düşüşe geçti. Surface Pro ve Surface Book’un gelirleri %26 düşerek 831 milyon dolara geriledi. Diğer taraftan Windows OEM geliri geçen seneye göre %5 arttı. Her çeyrek sürpriz olmayacak bir şekilde düşen Windows Phone gelirleri bu çeyrekte 730 milyon$ düştü.

Bu Microsoft’un, LinkedIn gelirlerini de aldığı ilk çeyrek oldu. Bu sene başında satın alımı tamamlanan LinkedIn şirkete tam 975 milyon$ gelir kazandırdı. Bu şirketin LinkedIn’i alarak ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi Office ürünleri önemli gelir kalemlerinden birisi oldu. Office ürünlerinden ve bulut servislerinden gelen gelir geçen seneye göre %7 bir önceki çeyreğe göre %15 arttı. Şirketin 26.2 milyon Office 365 kullanıcısı bulunuyor. Server ürünleri ve bulut servisleri %15 arttı. Azure’un tek başına geliri %93 artış gösterdi.