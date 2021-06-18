Miami, Çinli Bitcoin madencilerini çağırıyor!

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği destek ile kripto para piyasası tarafından yakından tanınan bir isim. Suarez, kentin Çinli Bitcoin madencilerini Bitcoin madenciliği için yeni bir ev olarak karşıladığını söyledi ve bu konu için elektrik maliyetlerini de azaltmaya çalıştıklarını ifade etti. Miami, Bitcoin madencilerini çağırıyor.

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ABD’deki en kripto dostu politikacılardan biri olan Suarez, perşembe günü CNBC’ye verdiği bir röportajda şehrin Çinli Bitcoin madencilerine son zamanlarda yaşadıkları Bitcoin madencilik baskısının ortasında kapılarını açtığını söyledi. Belediye Başkanı, şehrin ciddi bir nükleer güç kullanım potansiyeli olduğunu ifade ederek “Birçok şirketle irtibat halindeyiz. Onlara gelin burada çalışın diyoruz” dedi.

Çin’in düzenleyicileri yerel Bitcoin madenciliğini ve yasadışı enerji üretim faaliyetlerini sıkılaştırdığından dolayı birçok Çinli Bitcoin madencisinin Çin’den göç ettiği biliniyor. Bitcoin madencilerinin %50’sinden fazlasının Çin’den geldiği tahmin ediliyor. Bitcoin madenciliği, bu enerji yoğun ve oldukça zorlu süreci desteklemek için istikrarlı internet bağlantıları ve yüksek verimli işlemciler gerektirmekte. Suarez, Miami’nin temiz ve ucuz bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye sahip olduğunu ve şehrin daha fazla yatırım çekeceğini ve daha fazla iş yaratacağını umduğunu söyledi.

“Bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz… madenciler saatte belirli bir kilovat fiyatına ulaşmak istiyorlar. Ve biz de onlarla bu konuda çalışıyoruz; Şehrimizin rekabet etme fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyoruz.”

Çalışma İstatistikleri Bürosu, Miami’deki saatlik kilovat elektrik maliyetinin ortalama 10.7 cent olduğunu, bu maliyetin ülke ortalamasında ise 13.3 cent olduğunu ortaya koyuyor.

Suarez, Çinli BTC madencilerinden herhangi bir kişisel çağrı almadığını vurguladı ve hırsının bir gecede gerçekleşemeyeceğini kabul etti. Yine de iyimser ve şehrin sınırsız ve ucuz nükleer güç kaynağını teşvik ederek Bitcoin madencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor. Ayrıca Suarez yönetimi vergi imtiyazları, altyapı teşvikleri ve kripto madenciliği için küçültülmüş düzenlemeler içeren kurumsal bölgeler oluşturmak da dahil olmak üzere kripto madenciliğini geliştirmek için çeşitli teşvikleri değerlendiriyor.