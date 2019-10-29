Giyilebilir Teknoloji
Mi Watch ve Mi TV geliyor!
Çinli Dev Xiaomi, gelecek hafta Salı 5 Kasım günü tanıtacağı Mi CC9 Pro, Mi Note 10 cihazlarına ek olarak Mi Watch akıllı saatini ve Mi TV 5 televizyonunu da tanıtacak.
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Detayları geçtiğimiz günlerde günyüzüne çıkan Mi CC9 Pro ve Mi Note 10 telefonlar sonrasında Xiaomi, yeni çıkartacağı cihazların detaylarını açığa kavuşturdu. Sağ üst tarafındaki tuşu ve kare ekranıyla Mi Watch akıllı saat, Apple Watch saatlerini biraz andırıyor. TV tarafında ise Mi TV 5 ismiyle gelecek olan Xiaomi Televizyon, %108 NTSC renk gamına uyuyor. 4K quantum-dot teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. NTSC renk gamı (TV standardıyla karıştırılmamalıdır), insan gözünün görebileceği renk aralıkları için geliştirilmiştir.Şirketin CEO‘su Mi Watch akıllı saati “bileğiniz için akıllı telefon” olarak nitelendiriyor. Bu şekilde nitelik kazanmasının sebebi, Wi-Fi, GPS, NFC, mikrofon, hoparlör, eSIM ve Qualcomm yonga seti gibi özellikleri bulundurmasına dayanıyor olabilir. Şirketin bu denli heyecanlı olmasının kaynağı ise, Mi markası altında ilk defa akıllı saat tanıtması olabilir. Siyah ya da Gümüş renk seçenekleriyle satılacak olan Mi Watch, 3.099 liralık Apple Watch Series 5‘ten daha uygun fiyatla gelecek gibi görünüyor. Cihazların tanıtılmasına 1 hafta gibi bir süre kaldı, diğer tüm özelliklerini merakla bekliyoruz. Size gelişmeleri aktarmaktan mutluluk duyacağız.
Giyilebilir Teknoloji
Mi Band 5’in global versiyonu NFC destekleyecek!
Mi Band 4, geçtiğimiz Haziran ayında NFC ve mikrofon desteğiyle Çin’de tanıtılmıştı. Ancak Mi Smart Band 4 olarak isimlendirilen global versiyonda bu desteğe yer verilmiyordu.
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Son raporlara göre, Mi Band 5, Çin dışındaki cihazlara da NFC çipini dahil etmesi bekleniyor. Dahili mikrafonun olup olmayacağı ise henüz netleştirilmiş değil. Yayınlanan rapora göre, ayrıca önceki modele göre daha dayanıklı ve gelişmiş bir akıllı bileklik göreceğiz.
Yeni nesil giyilebilir bileklikle ilgili detaylar şu an için oldukça sınırlı. Sonuçta Mi Band 4 çıkalı üç ay olmadı. Şirket, muhtemelen cihaz üretimine yeni yeni başlıyor. Mi Band 3 sızıntılarının Mayıs 2018’te çıktığını düşünürsek, bunları konuşmak için oldukça erken olabilir.
Mi Band 4, bu yılın Haziran ayında satışa sunulmuştu, Mi Band 5‘in de önümüzdeki sene yine aynı tarihler arasında tanıtılması planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei merakla beklenen Harmony işletim sistemini tanıttı!
Huawei, uzun süredir gündemde olan Android işletim sistemi yerine geliştirdiği Harmony OS’nin beklenen tanıtımını yaptı.
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Huawei Geliştirici Konferansında, şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından detaylı olarak tanıtılan Harmony, hem oldukça güvenli olması hem de giyilebilir teknoloji dahil farklı alanlarda kullanılması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.
Harmony işletim sistemi, Çin devi şirket olan Huawei’nin ABD ile ilişkilerin yavaş yavaş bozulduğu iki senelik dönem içerisinde kendini göstermeye başladı. Şirketin, bu sürecin kötüye gitmesi durumunda ikinci plan olarak düşündükleri bu sistem, şimdi pek çok yenilikçi özellik ile tanıtılıyor.
HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019
Harmony İşletim Sisteminin Yenilikçi Özellikleri
Çin pazarında Hongmeng olarak tanıtılan bu işletim sistemi, CEO Yu “Mikro çekirdek tabanlı, dağıtılmış ilk işletim sistemi” olduğunu söylüyor. Yani bu işletim sistemini akıllı telefonların dışında otomobiller, bilgisayarlar, akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünleri gibi pek çok teknolojik aletlerde kullanılabilecek. Farklı cihazlarda kullanılmasının dışında farklı geliştiricilerle de kullanılabilecek olan Harmony, açık kaynaklı bir işletim sistemi olacak. Üreticiler tarafından özelleştirilebilmesi sayesinde, sistemin çok daha hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Hız ve güvenlik açısından oldukça gelişmiş bir sistem sağladıklarını söyleyen Yu,HarmonyOS’un çok geniş bellek aralıklarında çalıştığını ve stabil bir performans sunduğunu söylüyor.
Akıllı telefonlar hakkında çok fazla yorum yapmaktan çekinen CEO, yine de Google’a mesaj vermekten de kaçınmadı. Şu an tüm telefonların Harmony işletim sistemine geçmeye hazır olduğunu ancak bunu yapmayacaklarını söyleyen Yu, hala ortaklıklara saygı duyduklarını da eklemeden geçmedi. Google ve ABD’nin kararının ardından, Android’i kullanamayacak duruma geldiklerinde yeni işletim sistemlerine geçeceğini bildiren şirket, yaşanan her şeye rağmen Google’a bağlı kalacaklarını belirtiyor. Ancak Google’ı kızdıracak pek çok özelliğin Harmony içerisinde bulunduğunu da söylemeden geçmek olmaz.
Android, Linux ve HTML5 tabanlı her uygulamayı kolaylıkla destekleyebilecek olan bu sistem aynı zamanda Java,Javascript, C, C++,Kotlin gibi yazılım dilleri ile geliştirilebilecek. Aynı zamanda Google için Android yerine geçmesi düşünülen Fuchia’ya da büyük bir rakip olarak geliyor. Harmony gibi pek çok cihazla aynı anda çalışabilmek üzerine inşa edilen bu işletim sisteminden daha önce piyasada yüzünü gösteren Huawei, ABD merkezli diğer ekosistem kurucularına alternatif olmak yerine liderlik edecek gibi görünüyor.
HarmonyOS’u ilk olarak akıllı ekranlarda kullanmayı planlayan Huawei, önümüzdeki üç yıl içerisinde otomobillerde kullanılan teknolojik sistemlere ve giyilebilir teknolojiye adapte olacağını söyledi.
Giyilebilir Teknoloji
Sony giyilebilir klimalı ürünler üzerinde çalışıyor.
Sony bir süredir giyilebilir ürünler üzerinde günlük hayatta kolaylık sağlayabilecek teknolojilerini deniyor. Bugün ortaya çıkan bir video ile firmanın klimalı giyilebilir ürünler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.
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Sony, uzun bir süredir giyilebilir ürünler üzerinde teknolojiyi getiren firmalar arasında. Giyilebilir ürünlerin teknoloji ile buluşması, spor veya sağlık takibini en kolay yoldan sağlama ve en yakın sonuçları alarak fikir edinebilmesine olanak sağlıyor.
Giyilebilir teknolojiler arasında akıllı saatler, akıllı ayakkabılar gibi ürünler yer alıyor. Akıllı saatler sayesinde şuan EKG çekebilmeye varan olanağı bileğinize getiriyor. Bununla birlikte akıllı ayakkabılar sayesinde adım hesaplamalarını en doğru şekilde sunabiliyor.
Sony, geliştirmiş olduğu giyilebilir klimalı ürünler basit bir mantık ile çalışıyor. Özel tasarlanmış bir tişörtün arkasında yer alan Reon Cebi adını verdiği kese küçük bir alan kaplıyor. Bu cebin içerisine yerleştirilen klima görevini görecek parça ise boynunuza rahatsızlık vermiyor.
Aksine boyun rahatlığı ve ergonomisi için daha yararlı olduğunu iddia ediyor. Firma bu tişörtün üstüne giyeceğiniz gömlek ile dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun serinleteceğini söylüyor. Vücudun üst kısmında yayılan soğuk hava gün içerisinde performans düşüşünü engelliyor ve daha sağlıklı çalışabilmeye olanak tanıyor.
Isı ayarını kendi uygulaması üzerinden değiştirebileceğiniz uygulama sayesinde birçok şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz sabit bir ısı ayarında kullanmak yerine hava koşullarına göre otomatik ayarlanan ısı değeri gün içerisinde büyük yardımcı olacak gibi görünüyor. Android ve IOS platformları ile uyumlu olan uygulama Bluetooth bağlantısı ile telefon bağlantısını gerçekleştiriyor.
Giyilebilir klimalı ürünler nasıl çalışıyor?
Cihaz, Peltier Etkisi denilen bir sistemi kullanıyor. Peltier etkisi, ısının bir plakanın bir tarafından diğerine aktarıldığı üç termoelektrik etkiden biridir. Teknoloji, numunelerin tekrar tekrar ısıtılması ve soğutulması gereken laboratuvar ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında bazı uzman buzdolaplarında kullanıldığı görülmektedir. Sony tarafından verilen bilgilere bakacak olursak sırt sıcaklığını 37 dereceden 23 dereceye kadar düşürdüğünü görebiliriz.
Cihazın kötü tarafı ve en önemli noktası üzerinde taşıdığı batarya. 2 saatten daha az kullanım ömrü veren cihaz gelecek olan güncellemeler ile artırılabileceği düşünülüyor. Bu da uzun süre dışarıda vakit geçiren birisiyseniz gün içerisinde belirli zamanlarda rahatlatıcı bir etkisi olacağını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki sene yalnızca Japonya’da satışa çıkacak olan model yaklaşık 117 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak. Ürün eğer ilgi görürse bu teknolojinin diğer ülkelere de açılması bekleniyor.