Mi Watch ve Mi TV geliyor!

Huawei, uzun süredir gündemde olan Android işletim sistemi yerine geliştirdiği Harmony OS’nin beklenen tanıtımını yaptı.

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Huawei Geliştirici Konferansında, şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu tarafından detaylı olarak tanıtılan Harmony, hem oldukça güvenli olması hem de giyilebilir teknoloji dahil farklı alanlarda kullanılması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Harmony işletim sistemi, Çin devi şirket olan Huawei’nin ABD ile ilişkilerin yavaş yavaş bozulduğu iki senelik dönem içerisinde kendini göstermeye başladı. Şirketin, bu sürecin kötüye gitmesi durumunda ikinci plan olarak düşündükleri bu sistem, şimdi pek çok yenilikçi özellik ile tanıtılıyor.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Harmony İşletim Sisteminin Yenilikçi Özellikleri

Çin pazarında Hongmeng olarak tanıtılan bu işletim sistemi, CEO Yu “Mikro çekirdek tabanlı, dağıtılmış ilk işletim sistemi” olduğunu söylüyor. Yani bu işletim sistemini akıllı telefonların dışında otomobiller, bilgisayarlar, akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünleri gibi pek çok teknolojik aletlerde kullanılabilecek. Farklı cihazlarda kullanılmasının dışında farklı geliştiricilerle de kullanılabilecek olan Harmony, açık kaynaklı bir işletim sistemi olacak. Üreticiler tarafından özelleştirilebilmesi sayesinde, sistemin çok daha hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Hız ve güvenlik açısından oldukça gelişmiş bir sistem sağladıklarını söyleyen Yu,HarmonyOS’un çok geniş bellek aralıklarında çalıştığını ve stabil bir performans sunduğunu söylüyor.

Akıllı telefonlar hakkında çok fazla yorum yapmaktan çekinen CEO, yine de Google’a mesaj vermekten de kaçınmadı. Şu an tüm telefonların Harmony işletim sistemine geçmeye hazır olduğunu ancak bunu yapmayacaklarını söyleyen Yu, hala ortaklıklara saygı duyduklarını da eklemeden geçmedi. Google ve ABD’nin kararının ardından, Android’i kullanamayacak duruma geldiklerinde yeni işletim sistemlerine geçeceğini bildiren şirket, yaşanan her şeye rağmen Google’a bağlı kalacaklarını belirtiyor. Ancak Google’ı kızdıracak pek çok özelliğin Harmony içerisinde bulunduğunu da söylemeden geçmek olmaz.

Android, Linux ve HTML5 tabanlı her uygulamayı kolaylıkla destekleyebilecek olan bu sistem aynı zamanda Java,Javascript, C, C++,Kotlin gibi yazılım dilleri ile geliştirilebilecek. Aynı zamanda Google için Android yerine geçmesi düşünülen Fuchia’ya da büyük bir rakip olarak geliyor. Harmony gibi pek çok cihazla aynı anda çalışabilmek üzerine inşa edilen bu işletim sisteminden daha önce piyasada yüzünü gösteren Huawei, ABD merkezli diğer ekosistem kurucularına alternatif olmak yerine liderlik edecek gibi görünüyor.

HarmonyOS’u ilk olarak akıllı ekranlarda kullanmayı planlayan Huawei, önümüzdeki üç yıl içerisinde otomobillerde kullanılan teknolojik sistemlere ve giyilebilir teknolojiye adapte olacağını söyledi.