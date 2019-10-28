Xiaomi Mi CC9 Pro, beş kameralı dizaynıyla geliyor!

Xiaomi Mi CC9 Pro, geçtiğimiz ay sızıntılar çıkmaya başlamıştı. Cihazın beş kameralı kurulum ve 30W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor.

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Cihazla ilgili diğer bir söylenti ise Xiaomi’nin afişinde de doğruladığı 108MP kamera kurulumuna sahip dizaynla geleceği belirtiliyor. Telefonun 5 Kasım’da geleceği söyleniyor.

Mi CC9 Pro’nun sızdırılan görsellerinde ayrıca toplamda 5 kamera bulunuyor ve bu dizayn dikine şekilde tasarlanmış. Yayınlanan posterdeki diğer bir ipucu ise çift LED flashın cihaza dahil olduğunu gösteriyor. En alt tarafta ise, telefonun üzerine de kazınmış olan 5X optik zoom desteğine sahip telefoto kamera konumlandırılmış.

Xiaomi’nin CC serisi, akıllı telefon severlerin çok çeşitli fotoğrafları çekebilmesini sağlıyor. Geniş açılı manzaralar, 5X yakınlaştırılmış yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Samsung ISOCELL Bright HMX sensörle birlikte etkileyici gece çekimleri, makro çekimler, ve donanımsal portre modu gibi özellikler sunuyor.

108MP kamera yeni bir teknoloji değil. Aynı ana kamera çözümünü Mi Mix Alpha’da kullanıldığını görüyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmeye Samsung’da katılmaya başladı. Geçen aylarda, Samsung Electro-Mechanics’in periskop tipi lens üzerinde çalışıyor. 5X optik zoom ve aynı sensöre sahip 108MP çözünürlüklü kamera görüyoruz.

Fakat bu kombinasyonu Samsung’un S11 ailesi ile birlikte kullanacağını söyleyebiliriz. Koreli şirket, rakip telefon şirketlerin bu tip bir AR-GE çalışmasının tekrar yaratmaya çalışmasına anlam veremiyor. Xiaomi’nin rekabet yaratmak için beş kameralı bir kurulum modelinin tercih etme nedenlerinden biri de bu olabilir. Birbirinden uzak olarak konumlandırılmış üç ayrı lens farklı sahne modları için uygun kullanım yollarından biri olabilir.

Etkinlikte, ayrıca yeni Xiaomi Mi TV ve yeni Xiaomi akıllı saatini tanıtması bekleniyor.