Mi Pay artık NFC yer almayan telefonlarda da çalışabiliyor.

Xiaomi‘nin geliştirdiği ödeme uygulaması olan Mi Pay gelişmeye devam ediyor. Yeni eklenen özellik sayesinde, artık içerisinde NFC yer almayan cihazlarda da kullanılabilir.

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Mi Pay üzerinden QR Kod ile ödeme yapılabilecek

Xiaomi‘nin dijital ödeme sistemi olan Mi Pay, NFC özelliği olmayan telefonlar için kullanılabilir hale geliyor. Mi Wallet uygulaması üzerinden beta olarak denenmeye başlanan bu özellik şu an için Redmi Note 7, Redmi Note 5 ve Redmi 6 için kullanılabilir durumda. Xiaomi kullanıcılarına bu özellik için bir resimli bir bilgilendirme posteri de yayınladı. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların önce uygulamaya parmak izlerini tanıtmaları gerekmekte. Ödeme sırasında tanıttıkları parmak izini tuş kilidine iki kez dokunarak doğrulaması gereken kullanıcılar, doğrulama sonrası gelecek QR kodu okutarak alışverişlerini tamamlayabilirler.

Xiaomi, Mi Pay için geliştirdiği bu özellik sayesinde NFC olmayan cihazlar için büyük kolaylık sağladı. Bu sistem şu an sadece Çin ve Hindistan bölgelerinde kullanılıyor. Ülkemizde kullanılmayan bu ödeme sistemi dünya geneline ne zaman yayılacak kestirmek güç. Ancak Xiaomi‘nin bu sistemi sadece iki ülkeyle sınırlı tutmayacağını tahmin etmek zor değil. Bakalım ilerleyen günlerde Xiaomi bu sistemle ilgili yeni bir gelişme sunacak.