Mi Band 4 yeni görsellerle sızdırıldı!

Mi Band 4 yeni görsellerle sızdırıldı!

1 Haziran, 2019 Aksesuar 0 yorum

Mi Band 4 ortaya çıkan görsellerle tasarımı tamamen göz önüne serildi. Gün içerisinde gelen sızıntılar içerisinde cihazın donanımsal özellikleri de yer alıyor.

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Xiaomi‘nin dünya çapında ilgi çeken bütçe dostu akıllı bilekliğiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Son gelişmelere göre Xiaomi, modelin Bluetooth 5.0 sertifikası aldı. Mi Band 4′te “XMSH08HM, XMSH07HM” kodlu iki versiyonla gelecek. Versiyonlardan biri “NFC özelliğine” sahip olacak.

Mi Band 4

Akıllı bilekliğin görsellerini incelediğimiz zaman, Mi Band 3‘le benzer bir kasa tasarımına sahip olduğu görülmekte. Muhtemelen önceki nesille kullanılan kayışlarla uyumluluk gösterecektir.

Mi-band-4-gorseller-sizdirildi

Sızdırılan görsellerde, aynı zamanda ekran tasarımının detayları ortaya çıktı. Mi Band 2′den Mi Band 3‘e geçişte pek çok kullanıcı, fazla yenilik sunmadığından dolayı akıllı bilekliğe ilgisini kaybetmişti.

Yayınlanan bilgiler, bu durumun değişeceğini gösteriyor. Tasarımsal çizgisini bozmayan XiaomiLCD LED ekranı genişletirken, göze hoş gelen renkli bir panel tercih etmiş.

Mi Band 4 ne kadar olacak?

Çok yakın zamanda resmi olarak tanıtılması edilmesi beklenen cihazın fiyatının 28 dolar civarı olacağı tahmin edilirken, NFC destekli modelin ise 70 dolar seviyesinde satışa sunulacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Mi Band 4, resmi kanallar ve resmi olmayan kanallar aracılığıyla Türkiye’de de kullanıcılarla buluşacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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