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Mi Band 4 TÜRKÇE NASIL YAPILIR? | Karakter sorunu çözüldü!
Mi Band 4 arayüzü artık Türkçe bir şekilde kullanılabiliyor. Türkçe karakter sorunun da çözüldüğü yazılım güncellemesiyle birlikte süreci anlatan bir video çektik.
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Mi Fit uygulamasının Beta versiyonuna gelen güncellemeyle birlikte Türkçe dil seçeneğine kavuşabilmeniz mümkün hale geliyor. Başarılı bir çeviri işlemi yaptılarını düşündüğüm akıllı bileklikte Türkçe karakter olarak isimlendirdiğimiz o,ö,u,ü,ğ gibi sesli harfler artık arayüz içerisinde sırıtmıyor.
Buradaki linkten mevcut olan Beta yazılımın en son versiyonuna erişebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda bulunan Android’de Google Play Store’dan indirdiğiniz versiyonu komple kaldırıp, hesaplarından çıkmanız gerekli.
Henüz, stabil sürüme yükseltmenin ne zaman dahil olacağı belli değil. Firma, duruma bağlı olarak bir ay veya üç ay içerisinde güncellemeyi göndermeye başlayabilir. Sürüm içerisinde herhangi bir eksikliğe şahit olmadık.
Tüm detaylar ve akıllı bileklikte yapılan değişiklikleri görüntülemek için üst tarafta yer alan videoya tıklayabilirsiniz.
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Samsung olayı hakkında söylemek istediklerimiz
Dün itibarıyla bizimle birlikte birçok teknoloji yayını, Samsung ile ilgili edindiği bir iddiayı paylaştı. Bu bilgi, Google’ın Türkiye’deki yeni telefonlara Android servislerini vermeyeceğinden ötürü Samsung’un yeni cihazları Türkiye’ye getirmeyeceği üzerineydi. Haberlerden sonra Samsung Türkiye, bir açıklama paylaştı ve “Galaxy cihazlarının lansman planlamalarını yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Biz bu Samsung Türkiye’nin bu açıklamasından sonra hem dünkü videoya gelen tepkiler hem de konu ile ilgili anlatmak istediğimiz görüşlerimizi bu videoda bir araya getirdik.
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Galaxy A7 2018’den Galaxy A70’e geçmek (Orhan Akın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, geçtiğimiz yıllarda Galaxy A7 2018 modeliyle ofisimize konuk olan Orhan Akın, şimdi de kullandığı Galaxy A70 modeli için konuğumuz oldu. Bakalım Orhan Bey, Galaxy A70 modeli ile ilgili bizlere nasıl deneyimle anlatacak?
İnceleme
Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması
Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.
Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.
Sentetik test sonuçları
Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.
GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.
Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.