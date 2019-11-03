Xiaomi Mi Band 4 ipuçları (VIDEO)

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Samsung Galaxy Note 10+ ipuçları (Tips & Tricks)
Samsung’un en güçlü ve en yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy Note 10+ için daha önce bahsettiğimiz gibi incelikleri ve ipuçları videosu ile karşınızdayız.
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Samsung Galaxy Note 10+ ipuçları (Tips & Tricks)
Bu videoda Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ başta olmak üzere Samsung’un bazı yeni ve üst seviye telefonlarında kullanabileceğiniz detayları ve ipuçlarını bulabilirsiniz.
İyi seyirler…
İpuçları
Samsung Galaxy S10 için bildirim ışığı ve ekran kaydı! | Good Lock 2019
Samsung Galaxy S10 ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock 2019 uygulamalarına göz atıyoruz. Good Lock ile Galaxy S10 modellerinde ekran kaydı özelliği getirebilir, kamera çevresinde bildirim ışığının görünmesini sağlayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S10 için bildirim ışığı ve ekran kaydı! | Good Lock 2019
Aşağıdaki bağlantılardan sözü geçen uygulamalara ulaşabilirsiniz.
Ana Uygulamalar
Activity Manager İndir; https://hwp.to/2vf63ab
Nice Lock (Türk Yapımı) İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
Great Lock İndir; https://hwp.to/2IxAlO4
Good Lock Uygulamaları
Good Lock İndir; https://hwp.to/2Pl7AVe
Edge Lightning+ İndir; https://hwp.to/2DB7ZOT
Edge Touch İndir; https://hwp.to/2XwNIkG
Nice Catch İndir; https://hwp.to/2GoJdSx
One Hand Operation+ İndir; https://hwp.to/2VYl9MG
ClockFace İndir; https://hwp.to/2XsKTkT
MultiStar İndir; https://hwp.to/2XoYMAq
QuickStar İndir; https://hwp.to/2IxkFu3
LockStar İndir; https://hwp.to/2Zqw9F1
NavStar İndir; https://hwp.to/2VZhQVF
Task Changer İndir; https://hwp.to/2VYuILC
Routines İndir; https://hwp.to/2Pu3iuZ
Notistar İndir; https://hwp.to/2Xxz790
Nice Shot İndir; https://hwp.to/2Zn31hM
İpuçları
Android TV’ye APK ile uygulama yükleme (VIDEO)
Android TV’ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips Android TV‘ye Google Play Store‘dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.
Android TV APK yükleme
Bu işlem için öncelikle yapmanız gereken Android TV’nize farklı kaynaklardan yükleme yapabilmek için izin vermek. Bunun için Ayarlar – Android Ayarları bölümünden Güvenlik ve Kısıtlama kategorisinde yer alan “Bilinmeyen Kaynaklar” özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Bu özelliği aktif ettiğimizde, APK kurulum dosyalarının yüklenmesine izin verilecek. Bu işlemi yaptıktan sonra yüklemek istediğimiz APK dosyasını TV üzerinde açmamız gerekiyor. Bunun için isterseniz televizyonunuzun tarayıcısından APK dosyasını indirip kurabilir veya USB bellek aracılığı ile bu dosyayı TV üzerinde çalıştırabilirsiniz. Biz bu videoda, USB belleğin içerisindeki bir APK dosyasını, dosya yöneticisi programı ile açarak yükledik.
APK dosyasını TV’nizde açtıktan sonra birkaç yükleme adımı karşınıza çıkıyor ve daha sonra uygulama yükleniyor. Bu noktada indirdiğiniz APK dosyasının güvenilir olduğuna ve uygulamanın TV’nize uyumlu olduğundan emin olmanız gerektiğini de unutmayın.