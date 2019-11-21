Mi Band 3i, Hindistan’da süper ucuz fiyatıyla piyasaya sürüldü!

Mi Band 3i, bu hafta içerisinde Hindistan’da satışa sunulacağı ve Xiaomi’nin düzenlemiş olduğu yarışmada bu cihazı göreceğimizden bahsetmiştik. Beklenen oldu, Hindistan’da ekonomik fiyat seviyesiyle Xiaomi sevenleri karşılayan bir cihazı görmüş olduk.

İlginizi çekebilir:

Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikle dizaynıyla ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman Mi Band 3i’nin bir önceki nesil olan 3’ten hiçbir farkı yok. Cihaz 0.78 inç boyutlarında AMOLED ekran kullanıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 128×80 olarak belirlenmiş.

Kapasitif butonlar, arayüzü kontrol etmenin alternatif yolu olarak cihaza dahil edildiğini görüyoruz. Cihazda herhangi bir kalp atış sensörünün bulunmadığını görüyoruz. Xiaomi mühendisleri akıllı bilekliğin fiyatını olabildiğince ucuz tutmak için nabız sensöründen vazgeçmişler. Şirket, kullanıcıların bu bilekliği uyku takipi, titreşimli alarm sistemi, telefon konum bulma servisi, uygulama bildirim merkezi gibi özellikleri için tercih etmelerini istiyor.

Üzerinde yer alan gps sensörleri sayesinde gerçek zamanlı aktivite izleme yapabilen akıllı bileklik aynı zamanda uyku takibinizi de yapabiliyor. Böylece bilekliği 20 gün boyunca kolunuzdan çıkarmadan kesintisiz kullanabiliyorsunuz.

Bluetooth 4.2 bağlantı desteği sunan Mi Band 3i, Xiaomi’nin resmi destek sağladığı Mi Fit uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Cihaz şu anda ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuldu. Muhtemel teslimat süresi ise konumunuza bağlı olarak 2 ile 5 gün içerisinde belirlenmiş.

Son olarak bu akıllı bilekliğin fiyatına gelecek olursak sadece 18 dolara Hindistan karasularından satın alabiliyorsunuz.