Tam ekran deneyimini yaşatan Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması makalesini teknik özellik ve fiyat özelinde değerlendiriyoruz.

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Ekran: Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması

Her iki cihazın ön tarafına baktığımızda çerçevelerden arındırılmış bir ön panel bizleri karşılıyor. Sahip oldukları agresif ekran kasa oranlarını açılır-kapanır (pop-up) kamera sistemine borçlu olan cihazlar, ekran kısımında iki farklı teknolojiyi kullanıyor. Xiaomi Mi 9T modeline bakığımızda 6.39 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran cihazın ön kısımını oluşturuyor. AMOLED ekran ile birlikte her zaman açık konseptine dahil olan telefon %86.1 ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. 1080 x 2340 piksek çözünürlüğünde ki ekran 19.5:9 görüntü oranını kullanıyor. Panelde inç başına düşen piksel sayısı ise 403 ppi olarak belirtilmiş. Cihazın ön kısım koruması ise Corning Gorilla Glass 5 tarafından sağlanmakta.

Ağustos 2019 itibariyle Türkiye’de satışa çıkan Huawei Y9 Prime 2019 modelinde 6.59 inç büyüklüğünde LTPS IPS LCD panel bizleri karşılıyor. %84.3 ekran kasa oranı ile rakibinin biraz gerisinde kalan telefon 1080 x 2340 çözünürlük ile beraber geliyor. 19.5:9 ekran görüntü oranını kullanan cihazda inç başına düşen piksel sayısı ise 391 ppi olarak belirtiliyor.

İşlemci: Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması

Huawei, Y9 Prime 2019 modelinde Kirin 710F 12 nanometre işlemcisini kullanmayı tercih etti. Bazı kullanıcılar tarafından ‘F’ işareti Kirin 710 yonga setinin frekans değişikliği yapılmış serisi olarak düşünülse de durum bu şekilde değil. Huawei, Kirin 710 işlemcisinin donanımsal tüm özelliklerini 710F serisine değişikliğe gidilmeden aktarmış durumda. Farklılığın kaynağının ise seri üretim adlandırılması olarak belirtiliyor. 8 çekirdekli bu işlemci 4x 2.2 GHz Cortex-A73 ve 4 x1.7 GHz Cortex-A53 birimlerinden oluşuyor. Cihazın oyun tarafına yardımcı olacak grafik birimi (GPU) ise Mali-G51 MP4. Sentetik test sonuçlarına geldiğimizde ise cihaz, Antutu Benchmark’tan 140.000 Geekbench tekli çekirdekte 1542, çoklu çekirdekte 5631 puanı almayı başardı.

Xiaomi Mi 9T tarafına geldiğimizde ise Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. Orta-üst segment için gayet iyi performans sunan CPU’da sekiz çekirdek bulunuyor. Bunlar 2x 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold ve 6 x1.8 GHz Kryo 470 Silver çekirdekleri. Cihazın yüksek grafiklerde stabil çalışmasını sağlayan grafik birimi ise Adreno 618. Telefon üzerinde yapılan sentetik test sonuçlarında, Antutu Benchmark’ta 218.625, Geekbench tekli çekirdekte 2540, çoklu çekirdekte 6911 puanı almayı başardı.

Kamera: Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması

Y9 Prime 2019 modelinde arkada üç adet ve önde bir adet pop-up selfie kamerası olmak üzere toplamda dört adet kamera bizleri karşılamakta. Cihazın arka taraftaki yatay üçlü kameranın hemen altında ise LED flaş bulunuyor. Cihazın ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ana kamera ile kullanıcılar 1080p’de 30 kare videolar çekebiliyor. Cihazın ikinci kamerası ise ultra-geniş açıya sahip fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Bu kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Telefon, arkası bulanık portre fotoğrafları arka tarafta bulunan 2 MP, f/2.4 derinlik kamerası ile sağlıyor. Cihazın ön kısımında açılır kapanır ön kameramız ise 16 MP, f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile kullanıcılar 1080p’de 30 kare videolar çekebiliyor.

Xiaomi Mi 9T kamera sayısı olarak Y9 Prime ile benzerlik gösteriyor. Xiaomi Mi 9T modelinde arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Kullanıcılar 48 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekmek isterlerse kamera modlarından ilgili menüye erişmeleri gerekiyor. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken video tarafında 2160p-30fps, 1080p-30/120/240fps desteğini kullanıcılara sunuyor. Telefonun ikinci kamerası 8 MP, f/2.4 diyaframında derinlik işi ile ilgilenirken üçüncü kamera ultra-geniş açılı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Üçüncü kameranın özelliği ise 13 MP, f/2.4 olarak belirtiliyor. Cihazın ön kısımında açılır kapanır ön kameramız ise 20 MP, f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile kullanıcılar 1080p’de 30 kare videolar çekebiliyor.

Bellek, güvenlik,batarya: Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması

Xiaomi Mi 9T 64 GB depolama 6 GB RAM veya 128 GB depolama 6 GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor. Cihaz biyo-güvenlik noktasında ekran altına yerleştirilmiş parmak izi ve yüz kilidini kullanmakta. Xiaomi Mi 9T’nin bataryası 4000 mAh gücünde. Kullanıcılar bu kapasiteyi 18W hızlı şarj teknolojisi ile doldurabilmekte.

Huawei Y9 Prime modelinde de RAM kısmında değişikliğe gidilmemiş. Cihaz 64 GB depolama 4GB RAM veya 128GB depolama 4GB RAM seçenekleri ile satışa sunulmakta. Cihazın arka tarafında bulunan fiziksel parmak izi okuyucusu ve yüz kilidi güvenlik kısmını oluşturuyor. Tüketiciler 4000 mAh bataryayı 10W şarj teknolojisi ile doldurabiliyor.

Fiyat: Mi 9T vs Y9 Prime 2019 karşılaştırması

Huawei Y9 Prime 2019 128 GB Ağustos ayı itibari ile Türkiye piyasasına 2899 Türk Lirası etiketi ile giriş yaptı. Cihaz makale yazım tarihi itibariyle hepsiburada.com üzerinden Huawei Türkiye Garantili olarak 2499 Türk Lirası fiyat etiketi ile satılmakta. Xiaomi Mi 9T modeline geldiğimizde ise resmi ve distribütör olarak fiyatlar değişkenlik göstermekte. Cihaz temmuz ayında 3799 Türk Lirası ile resmi giriş yapmıştı. Şimdi ise hepsiburada.com üzerinde Xiaomi Türkiye garantili 64 GB modeli 3000 TL, 128 GB modeli 4399 TL fiyat etiketi ile satılıyor.