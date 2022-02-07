Meta, Avrupa’da Facebook ve Instagram’ı Kapatmak Zorunda Kalabilir!

Yeni bir AB yasası, birlik içinde kullanıcı verilerini toplayan şirketlerin bu verileri Avrupa sunucularında tutmasını ve işlemesini şart koşuyor. Ancak Facebook ve Instagram’ın verileri, hem ABD hem de Avrupa sunucularında işleniyor. İşlenen veriler reklam hedefleme ve bu sosyal platformlarda faaliyet gösteren işletmeler için çok önemli.

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Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan raporda Meta, şirketin yeni AB düzenlemelerine uymaması durumunda Facebook ve Instagram hizmetlerini birlik içinde sunmayı bırakacağını öne sürüyor. Meta’nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, bunun Avrupa Birliği’nde şirketin sağladığı hizmetlere ve reklamlara dayanan birçok işletme için zararlı olacağını savunuyor.

Geçen haftanın mali raporu, şirketin tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı kaybetmesinin ardından Meta’nın hisselerinin %25 oranında düşmesine (Haberimize göz atmak isterseniz de buraya bakabilirsiniz) neden olmuştu Bu olayla birlikte şirketin, AB yasalarına karşı gelmek yerine muhtemelen kendisini daha iyi bir yerde konumlandırmak amacıyla gerekli birimlerle bir müzakere ortamında hem şirketin çıkarlarını korumaya hem de faaliyetlere devam etmeye çalışacaklar. İleriki süreçte yapılacak olan bu toplantının sonuçlarını biz de paylaşıyor olacağız.