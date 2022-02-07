HUAWEI MatePad Pro Ekranıyla Dikkat Çekiyor

Ekranlar, kullanıcıların bilgi edindiği ve cihazlarla etkileşime girdiği ortamdır, bu nedenle ekranların kalitesi, kullanıcı deneyimi ile doğrudan ilişkilidir. HUAWEI’nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Yüksek çözünürlüklü, ayrıntılı görüntü çıkışı desteği ve bir dizi göz koruma özelliğine sahip ekranıyla HUAWEI MatePad Pro tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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HUAWEI MatePad Pro 12,6 inç OLED FullView ile ekran deneyimi

HUAWEI MatePad Pro, neredeyse bazı dizüstü bilgisayarların ekranları büyüklüğünde 12,6 inç ekrana sahip ilk Huawei tablet. Daha büyük ekran, üretkenlik için daha fazla alan sağlıyor. İlk olarak, daha büyük bir ekran aynı anda daha fazla bilgiyi sığdırabilir ve daha iyi çoklu göreve olanak tanır. Çoklu Pencere ile kullanıcılar, HUAWEI MatePad Pro’da aynı anda dört adede kadar uygulamayı açabilir. İkincisi, içerik oluşturucular için ekran dijital bir tuval gibidir. Daha büyük ekran, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için onlara özgürlük sağlar. Ayrıca HUAWEI MatePad Pro, FullView DNA’sını seleflerinden devralarak şu anda dünya çapında mevcut olan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran – gövde oranı sunuyor. Kullanıcı ister oyun oynasın veya film izlesin, her biri yalnızca 5,6 mm olan çerçeveler neredeyse hiç fark edilmiyor.

Gerçeğe yakın renkte ekran

HUAWEI MatePad Pro’nun ekranının renk doğruluğu da iyi bir iş başarıyor. Üretilen her bir tablet ekranı, ΔE<0,5 renk doğruluğu derecesini elde etmek için fabrikada özel kalibre edilir. ΔE, bir ekranın renk gösteriminin ne kadar doğru olduğunu belirleyen önemli bir ölçüdür; değer ne kadar düşükse, doğruluk ve ekranın gerçeğe yakın renkleri yeniden üretme yeteneği o kadar iyi olur. Tipik olarak, giriş seviyesi profesyonel ekranlar ΔE<3 derecesine sahiptir, bu da renk farkının algılanabilir olduğu anlamına gelir. Profesyonel düzeyde ekranlar genellikle ΔE<2 derecesine sahiptir, yani neredeyse hiç fark edilmez. Bir ekranın derecelendirmesi ΔE<1 olduğunda, renk farkı insan gözüyle algılanamaz. Yeni HUAWEI MatePad Pro’nun renk doğruluğunun profesyonel ekranlarla rahatlıkla karşılaştırılabilir. Birçok profesyonel fotoğrafçının yeni MatePad Pro’yu sevmesinin nedeni de budur. Çalışırken, fotoğraf ve video çekerken, çalışmalarını yerinde incelemek için MatePad Pro’yu kullanabilirler. 12,6 inçlik ekran, renk doğruluğu ile çalışmalarının her detayını görmelerini sağlar. Tabletin taşınabilir olması gerçeğiyle birleştiğinde, MatePad Pro, profesyonel dış mekan fotoğrafçıları için de bir arkadaştır.

Ayrıca HUAWEI MatePad Pro, DCI-P3 renk gamını da destekler. Bu renk gamı film endüstrisi tarafından tanımlanır, bu yüzden bazen dünyanın belirli yerlerinde film renk gamı olarak da bilinir. MatePad Pro’ya sahip kullanıcılar geniş renk alanı desteği sayesinde renkler konusunda başarısını da kanıtlıyor. MatePad Pro ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını da destekler. Yüksek kontrast oranına sahip olması, ekranın herhangi bir sahnenin karanlık ve aydınlık alanlarında en ince ayrıntıları bile üretebileceği anlamına gelir.

Düşük mavi ışık ve çeşitli göz koruma özellikleri

Uzun süre ekrana bakmak gözleri gerçekten yorabilir, hatta görme sorunlarına ve migrene neden olabilir. Tüm bunların arkasındaki sebep mavi ışıktır. Mavi ışık, tüm görünür ışık türleri arasında en kısa dalga boyuna sahiptir ve spektrumdaki morötesi ışınlara en yakın görünen ışık türü olduğu için en fazla enerjiyi taşır. Verebileceği hasar potansiyel olarak kalıcı olabilir. MatePad Pro, mavi ışık spektrumunu tasarlarken 415nm ila 455nm dalga boylarına sahip zararlı mavi ışıklardan kaçınan donanım çözümünü kullanır. MatePad Pro’nun dünyanın TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikasını alan ilk tableti olduğunu da belirtmekte fayda var; bu, kullanıcıların ekranın gözlerini incitmeyeceğini bilerek gönül rahatlığıyla tabletin keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

12,6 inçlik HUAWEI MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı aksesuarlarıyla birlikte 9.999 TL fiyat etiketiyle Online Mağaza üzerinde satışa sunuldu. Ayrıca vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor.