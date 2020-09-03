Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni özelliğe kavuştu

Facebook Messenger uygulamasına, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amaçlı yeni bir özellik geldi. Yeni özellik ile beraber Messenger’da bir mesajı en fazla 5 kişiye iletmek mümkün olacak.

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Facebook, ilk olarak WhatsApp için kullanıma sunduğu mesaj iletme sınırını bu kez diğer mesajlaşma uygulaması Messenger’a getirdi. Hatırlanacağı üzere WhatsApp, yalan haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla bir mesajın iletilerek gönderilmesini sınırlıyor; işte şimdi benzer bir sınırlama, Messenger’da da olacak.

Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni güncelleme aldı!

Her ne kadar mesaj iletme sınırının yalan haberleri engellemek için etkili bir mücadele olmadığı düşünülse de, Facebook’un açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mesajların iletilmesini sınırlamak, yalan haberlerin viral olmasını engelleme noktasında oldukça fayda sağlıyor. Öyle ki WhatsApp da geçen ay, bu sınırlama dolayısıyla iletilen mesajların sayısında %70′e kadarlık bir düşüş yaşandığını söylemişti. Bu bağlamda Facebook, Messenger uygulamasına da bu özelliği getirerek ilgili mesajın sadece 5 farklı sohbete iletilebilmesini sağlayacak.

Messenger platformunun gizlilik ve güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jay Sullivan, yeni güncellemeyi; “Kaosa neden olmak, belirsizlik yaratmak veya yanlışlıkla doğru bilgileri baltalamak isteyenlerin çabalarını engellemeye yardımcı olmak için Messenger’da yönlendirme sınırı getiriyoruz. Messenger’ın arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için güvenli ve güvenilir bir platform olmasını istiyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.

Elbette ki şirketin bu adımı yalan haber yayılımını kökten durdurmayacak. En nihayetinde yalan haberlerin yayıldığı tek yer Facebook ekosistemi değil. Ancak Messenger uygulamasının dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir sınırlamanın oldukça fayda sağlayacağını ifade edebiliriz.