Facebook, fotoğraf ve videoları Dropbox’a aktarma desteği getirdi

Facebook, kullanıcıların platform içerisinde fotoğraf ve videolarını aktarabileceği bulut depolama servislerine yenilerini ekledi. Bugünden itibaren Facebook’taki görüntülerinizi Dropbox veya Koofr’a aktarabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümünü test ediyor

reklam

Sosyal medya platformu Facebook, uzun süre önce kullanıma sunduğu veri aktarım aracıyla beraber kullanıcıların görüntülerini Google Fotoğraflar servisine aktarabilmesini sağlıyordu. Bugün yaptığı duyuruyla beraber şirket, bu veri aktarım aracına iki yeni bulut depolama servisi desteği eklediğini açıkladı. Açıklamaya göre Facebook kullanıcıları bundan böyle fotoğraf ve videolarını Dropbox veya Koofr adlı bulut depolama servisiyle doğrudan eşitleme imkanına sahip olacak.

Facebook bu veri aktarım imkanını, verinin taşınabilir olma özgürlüğü üzerine inşa ediyor. Şirkete göre veri, kullanıcıya aittir ve kullanıcı, verileri üzerinde istediği şekilde tasarruf edebilmelidir. Bu motto ile yola çıkan şirket, aynı zamanda rakip servislere doğrudan veri aktarım imkanı sunan büyük platformlardan biri olma özelliğini de taşıyor.

Facebook, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “İnsanların güvenebileceği veri taşınabilirliği özellikleri oluşturmaya devam etmek istiyoruz. İnternetin ne tür verilerin taşınabilir olması gerektiği ve farklı hizmetlere taşınırken bu verilerin korunmasından kimin sorumlu olduğu konusunda daha net kurallara ihtiyacı vardır. Politika yapıcılar bu konuda hayati bir role sahiptir. Bunu tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Diğer şirketleri, insanlar için seçenekleri genişletmek ve veri taşınabilirliği yeniliğini ileriye taşımak için Veri Aktarımı Projesine katılmaya teşvik ediyoruz.”

Facebook, açıklamadan anlaşıldığı üzere veri aktarım özelliğini daha fazla servis ile genişletmek istiyor. Büyük ihtimalle yakında Apple’ın iCloud ve Microsoft’un OneDrive servisi de Facebook’a entegre olacak.