Türkiye’de Bilkom güvencesiyle satışa sunulan Meross, yaşamı akıllı teknolojilerle dönüştürüyor. Enerji kullanımını kontrol etmek ve otomatikleştirerek enerji verimliliğini artırmak için tasarlanan Meross akılllı ev ürünleri; gereksiz enerji tüketimini azaltıyor, kullanıcılara verimlilik ve tasarruf sağlıyor.

Radyatör, kombi ve yerden ısıtmalı sistemleri kontrol ederek akıllı hale getiren Meross termostatlar, evdeki ısıtma sisteminin çalışmasını otomatik olarak kontrol ediyor ve ısıtma sisteminin sadece gerektiğinde çalışmasını sağlıyor. Evdeki sıcaklığı sensörler aracılığıyla izleyen cihazlar, sıcaklık ayarlarını otomatik olarak yapıyor ve bu sayede, ısıtma sistemi belirlenen düzeyde çalışıyor. Meross akıllı termostatların sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle enerji tüketimi düşerken verimlilik de artıyor.

Meross Akıllı Termostat Vana ile maksimum verimlilik

Telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden kontrol edilebilen Meross akıllı termostat vana ile evin ısınma sistemi akıllı hale getirilebiliyor. Kullanıcılar, kolayca montajı yapılabilen akıllı termostat vana ile akıllı ev deneyimini yaşıyor. Radyatöre takılan vana aracılığıyla evin ısısı akıllı telefon üzerinden kontrol edebiliyor ve özelleştirilebiliyor.

Evdeki sıcaklık ayarlarını daha verimli hale getirmeyi ve enerji tasarrufu sağlayan Meross akıllı termostat vana ile evdeki sıcaklık ayarları programlanabiliyor. Akıllı ısıtma programıyla cihaz, evdeki sıcaklık seviyesini kullanıcının ihtiyacına göre otomatik olarak uyguluyor ve ısı kontrolünü sağlıyor.

Meross akıllı hub ile entegre çalışan termostat vanası ile evin her odası farklı sıcaklıkta ayarlabiliyor. Mesela daha sıcak olması istenen çocuk odası yüksek ısıda tutulurken, az kullanılan giyinme ya da çalışma odası daha düşük ısıda ayarlanabiliyor. Böylece sistem tüm evi yüksek sıcaklığa çekmek için uğraşmıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Tek bir hub üzerinden 16 adete kadar vana kontrol edilebiliyor ve böylece evdeki tüm radyatörler akıllı sistem ile buluşuyor.

Cihazın enerji sarfiyatının önüne geçmek için sahip olduğu bir diğer önemli özelliği, açık pencereleri tespit edebilmesi. Meross akıllı termostat vana, evde pencere açılması halinde açık pencereyi algılıyor ve çalışmaya ara veriyor. Böylece cam açıkken ilgili bölümde enerji kontrolü sağlanıyor ve gereksiz tüketimin önüne geçiyor.

Fatura dostu tüm bu özellikleriyle Meross akıllı termostat ürünleri, ısıtma maliyetlerini yüzde 30’a kadar azaltıyor ve yüksek faturaların önüne geçiyor.

HomeKit ve Google Asistan Uyumlu

Meross akıllı termostatlar; Apple HomeKit, Google Asistan, Amazon Alexa ve SmartThings ile entegre çalışıyor. Böylece cihazı Siri ya da Google asistan üzerinden sesli komut ile de kontrol etmek mümkün oluyor. Kullanıcılar ürünü Apple Home ve Google Home’a ekleyerek evdeki diğer akıllı cihazlarıyla birlikte tek yerden kontrol edebiliyor.

“Kombiyi kapattım mı?” sorusu tarih oluyor

Meross’un su ısıtmalı sistemler ve kombiler ile uyumlu MTS200B ürünü ile “Kombiyi kapattım mı?” sorusu tarih oluyor. Uzaktan erişilebilen ve kombi ayarlarını yönetmenizi mümkün kılan ürün ile boşa çalışan sistem kapatılabiliyor ve sarfiyatın önüne geçiliyor. Apple HomeKit, Google Asistan ve Alexa uyumlu cihaz aynı zamanda sesli komut ile yönetilebiliyor. Cihaz, 7/24 akıllı grafik üzerinden görüntüleme ve kontrol sağlarken, 5-35 derece arası sıcaklıkları kontrol imkanı sunuyor.

Öte yandan yerden ısıtma sistemine sahip olan kullanıcılar için de Akıllı Wi-Fi Termostat MTS200 ile sistemi akıllı hale getirmek mümkün. Meross MTS200 akıllı Wi-Fi termostat, hava sıcaklığını hatasız ölçen entegre sıcaklık sensörü ve zeminin aşırı ısınmasına karşı harici sıcaklık sensöründen oluşan ikili bir sistem ile geliyor. 0,5°C sapma ile ölçüm yapabilen ürün, 5-35℃ aralığında ayarlanabiliyor. Termostat vana ile benzer şekilde açık pencereleri tespit eden cihaz, açık pencere varsa ısıtmayı otomatik olarak durduruyor ve böylece gereksiz tüketimin önüne geçiliyor.

Yenilikçi ürünleriyle akıllı ev ürünlerinin öncü markası Meross’un yenilikçi ürünleri Bilkom Güvencesiyle online platformlar ve teknoloji marketlerde satışa sunuluyor.