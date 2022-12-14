Günümüzde elektronik güvenlik çözümleri sektöründe en çok yatırım yapılan teknolojilerin başında video izleme sistemleri geliyor. Özellikle çok lokasyonlu işletmelerde, her noktadan en yüksek verimi alabilmek ve gözden hiçbir şey kaçırmamak için, video izleme sistemi kurgusunun en baştan doğru yapılması gerekiyor. Uzmanlar, tek bir markayla ilerlenmesi ve tek bir yönetim yazılımı üzerinden tüm lokasyonların yönetilmesini önerse de kurumlar, çoğu zaman çeşitli lokasyonlar için farklı markaların çözümlerini tercih edebiliyor. Bu durumda da çözümleri merkezileştirmek, tek bir merkezden yönetebilme kabiliyetine sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle özellikle çok lokasyonlu işletmelerde Merkezi Video İzleme Platformu’nun tercih edilmesi, kurumların mevcut yatırımlarını daha verimli yönetmelerine ve daha iyi performans almalarına imkan sağlıyor.

Envanter yönetimi yapıyor

Securitas Technology Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, tüm video izleme sistemlerini marka bağımsız olarak yönetilebilen tek platform olan Merkezi Video İzleme Platformu’nun, bütün kamera ve kayıt cihazlarının yönetilmesini sağlayarak verimliliği artırdığını söyledi. Platform, çok lokasyonlu işletmelerde, hangi noktada hangi cihazların olduğunu takip ederek envanter yönetimi yapıyor. AHD ya da IP tabanlı güvenlik kamera teknolojileri fark etmeksizin kurgulanan güvenlik senaryolarını ve bu senaryolara bağlı oluşan alarmları anlık olarak görüntüleyebiliyor ve tüm bunları tek bir platformda kullanıma sunabiliyor. Örneğin; video izleme yapılan bir mağazada şüpheli işlem ya da kayıpların önüne geçmek için POS entegrasyonu yapılıyor, kasa iade işlem anını işaretleyerek alarm oluşturuyor. İşlem anının görüntüsüne hızlı ulaşma ve izleme imkanı veriyor.

Marka bağımsız kontrol yeteneği var

Özellikle çok lokasyonlu ve yüksek adetli kamera bulunan işletmelerde donanım arızalarından haberdar olmanın, güvenlik sistemleri için oldukça kritik önem taşıdığını vurgulayan Yelkencioğlu, “Bu platform, kendisine bağlı tüm kamera ve kayıt cihazlarının sağlık durumunu kontrol ediyor. Kameraların görüntü alıp almadığını, kayıt cihazının kayıtta veya ağa bağlı olup olmadığını, hatta kayıt cihazları içerisinde bulunan depolama aygıtlarının dahi sağlık durumlarını -marka bağımsız bir şekilde- kontrol etme imkanı sunuyor. Sistemde tanımlanacak senaryolara göre ilgili ekiplere otomatik SMS/e-mail bildirimleri yapılabiliyor” dedi.

Zamandan ve maliyetten tasarruf

Farklı marka video izleme sistemlerinin kullanıldığı çok lokasyonlu kurumların zorlandığı bir diğer konu da sistemlerinin konfigürasyonlarını yönetmek ve denetlemek… Bu ayarların farklı arayüzlerden marka bazında yapılması gerekir. Merkezi Video İzleme Sistemi Platformu, donanımların bulunduğu lokasyona gidilmesine ya da farklı yazılım platformlarına girilmesine gerek kalmadan; tüm kayıt cihazı ve kameraların versiyon güncellemelerinin, tarih-saat programlamalarının, kayıt yedekleme zamanlarının, kullanıcı yetkilendirmelerinin uzaktan yapılmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar fiziki olarak bir müdahalede bulunmadan, platform üzerinden bu işlemleri sağlayarak zaman ve maliyetten tasarruf ediyor.

Video izleme sistemleri, kullanıcı yetkilerinin doğru tanımlanmasının çok önemli olduğu sistemler arasında yer alıyor. Görüntülere sadece yetkili kişilerin ulaşabilmesi kritik önem taşıdığı için, doğru kullanıcıların doğru yetkilerle görüntüleri izleyip denetlemeleri ve bu denetimlerden doğru raporları alabilmelerini sağlamak gerekiyor. Kullanıcı yetkilendirmelerinin merkezi bir sistemden yapılabilmesi, hangi kullanıcının platform içerisinde ne gibi işlemler yapıldığının izlenmesi, yetkileri kaldırılan ya da artırılan kullanıcıların sistem üzerinde anlık olarak güncellenmesi, Merkezi Video İzleme Sistemi Platformu sayesinde çok kolay ve hızlı bir hale geliyor.

Hata ihtimali en aza iniyor

Tüm bunların yanında güvenlik sistemlerinde operasyon kadar raporlama sistemlerinin de önemli olduğunu hatırlatan Pelin Yelkencioğlu, “Raporlamalarda olabilecek eksik ya da hatalı bilgiler, tüm güvenlik sisteminde zafiyete sebep olacağı için, tüm sistemlerin ortak bir platformda olup tek bir raporlama aracıyla veri çıktısı oluşturması hata ihtimalini en aza indiriyor” dedi.