Elektrikli araç pazarında rekabet kızışıyor. Ancak pazar paylarına baktığımızda ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Avrupalı ve Amerikalı otomobil devleri, yüz yılı aşkın bir geçmişe ve endüstri deneyimine sahip olmalarına rağmen, Tesla ve BYD gibi daha yeni şirketlerin gerisinde kalıyor. Geleneksel şirketler, bu rekabeti yakalamak için çaba sarf ediyorlar. Ancak Mercedes, bu değişime liderlik etmeye istekli görünüyor. Merakla beklenen 2025 model Mercedes CLA EV sonunda görüntülendi.

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Mercedes-Benz ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son casus fotoğrafları, şirketin bir sonraki büyük projesi olan ilk tamamen elektrikli CLA Sınıfı sedanını ortaya çıkardı. Araç, tipik olarak casus fotoğraflarında olduğu gibi yoğun bir şekilde kamuflajla kaplanmış olsa da, genel hatları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Örneğin, ön uçta ortasında parlayan bir Mercedes-Benz yıldız amblemi bulunan ve ince farlarla çevrili geniş bir ızgara dikkat çekiyor.

Yan profil, eğimli bir tavan çizgisi ve coupe tarzı bir siluetle mevcut CLA Serisi’ne benziyor. Arka kısım ise eğimli bir bagaj kapağına ve ince arka farlara sahip. Ayrıca, aracın beklenen elektrikli motoruna işaret eden bir detay olarak, egzoz borularının olmaması gösteriliyor. Model büyük olasılıkla Mercedes’in yeni MMA platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, hibrit ve elektrikli araçlar için tasarlanmış bir altyapı sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bir dizi yeni Mercedes modelinin bu platformu kullanması bekleniyor.

Henüz Mercedes, CLA EV hakkında resmi ayrıntılar paylaşmış değil; ancak tahminlere göre, yaklaşık 400 mil (644 km) menzile sahip olması bekleniyor. Ayrıca, aracın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli konfigürasyonlarda sunulması muhtemeldir. CLA EV’nin bu yılın sonlarında tanıtılması ve muhtemelen 2024’ün başlarında satışa sunulması planlanıyor. Ancak, önce Eylül ayında Münih’teki Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte artan sayıda elektrikli otomobille rekabet edecek ve Tesla Model 3, Audi e-tron GT ve Porsche Taycan gibi lüks sedanlar arasında kendine yer bulmaya çalışacak.