Meizu Pop Pro tanıtım tarihi belli oldu!

Meizu Pop Pro kulaklığının tanıtım tarihi kesinleşti. Gerçek kablosuz kulaklık 11 Ocak tarihinde kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

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Meizu Pop Pro aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip olacak!

Gerçek kablosuz kulaklık piyasasında hareketlilik sürüyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisinin ekosistem vaadiyle ürün çıkarttığı piyasaya yeni modeller eklenmeye devam ediyor. Firma tarihinde ilk kez aktif gürültü engelleyici teknolojisini kullanacak olan Meizu, kulaklık için geri sayıma geçti. Pop Pro ismiyle piyasaya çıkacak olan modelin tanıtım tarihi de öğrenildi. Weibo üzerinden paylaşım yapan akıllı telefon üreticisi, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların 11 Ocak tarihinde tanıtılacağını takipçileri ile paylaştı.

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Aktif gürültü engelleme sistemini ilke kez kullanıcılarına sunacak olan firma, tasarım olarak ilk çıkarttıkları Pop modelinin biraz daha küçük bir versiyonu ile kullanıcılarını karşılayacak. Kutu tasarımı daha önceden sızdırılan gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu yapısı ile kullanıcılarını karşılayacak. Şarj yetenekleri ve pil performansı konusunda henüz herhangi bir bilginin ortaya çıkmadığı cihaz, USB-C girişine sahip olacak. Ayrıca kutu üzerinde batarya durumunu gösteren bir LED olacağı da öğrenilen kulaklıklar ile ilgili detaylı bilgiyi tanıtım günü öğrenme fırsatı yakalayacağız. Bakalım Çinli teknoloji devi yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile piyasada önemli bir yer elde etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.