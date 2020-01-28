Meizu M10 kutusundan çıkıyor – 1399 TL’lik akıllı telefon

Meizu M10 modeli ofisimize ulaştı. Ülkemizde 1399 TL‘lik satış fiyatıyla listelenen model giriş seviyesinde özellikler sunuyor.

Meizu M10 özellikleri neler?

Mor, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefon gördüğümüz kadarıyla ülkemizde mavi ve siyah olarak bulunabiliyor. Polikarbon bir kasa yapısına sahip cihazın arka bölümünde üçlü bir arka kamera sistemi ve parmak izi sensörü bulunuyor.

6.5 inç boyutlu geniş bir ekran sunan Meizu M10 modelinde 720p HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel kullanılıyor. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera tarafında ise arka bölümünde 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir sistem kullanılıyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.

Son olarak modelin 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu da belirtelim.

Telefonun kutusundan neler çıkıyor?

Oldukça sade bir kutu içeriği olan modelin kutusundan şarj kablosu, şarj adaptörü ve SIM iğnesi çıkıyor. Kılıf veya kulaklık gibi aksesuarlar kutu içeriğinde yer almıyor.