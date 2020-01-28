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Meizu M10 kutusundan çıkıyor – 1399 TL’lik akıllı telefon
Meizu M10 modeli ofisimize ulaştı. Ülkemizde 1399 TL‘lik satış fiyatıyla listelenen model giriş seviyesinde özellikler sunuyor.
Meizu M10 özellikleri neler?
Mor, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefon gördüğümüz kadarıyla ülkemizde mavi ve siyah olarak bulunabiliyor. Polikarbon bir kasa yapısına sahip cihazın arka bölümünde üçlü bir arka kamera sistemi ve parmak izi sensörü bulunuyor.
6.5 inç boyutlu geniş bir ekran sunan Meizu M10 modelinde 720p HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel kullanılıyor. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera tarafında ise arka bölümünde 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir sistem kullanılıyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.
Son olarak modelin 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu da belirtelim.
Telefonun kutusundan neler çıkıyor?
Oldukça sade bir kutu içeriği olan modelin kutusundan şarj kablosu, şarj adaptörü ve SIM iğnesi çıkıyor. Kılıf veya kulaklık gibi aksesuarlar kutu içeriğinde yer almıyor.
İnceleme
İnternet çözüm ekibi: TP-Link Deco E3 paketi neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme videomuzda, şirketin internet sorunları için oluşturduğu ve iki üründen oluşan paketini inceliyoruz. Bakalım bu iki ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme
Sözünü ettiğimiz Mesh destekli internet paketinde Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı ürünleri bulunuyor.
Bu paket, iki veya üç katlı evde yaşayanlarla birlikte L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor. Ürünün kurulumu her zaman olduğu gibi TP-Link Deco mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlk olarak Deco E4R router’ı fişe takıyoruz ve ardından Ethernet kablosu ile modem ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde bir LED aydınlatma var, bu LED aydınlatma mavi renkli yanıyor. TP-Link Deco mobil uygulaması üzerinden Deco E3 seçeneğini seçerek kurulumu tamamlıyoruz ve Router’ımız çalışır duruma geliyor. Ardından yine uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden, Deco E4R isimli menzil arttırıcıyı seçerek kurulumu tamamlıyoruz. Böylece evimize bir “Mesh ağı” kurduğumuzdan, siz alt katta olduğunuzda router’a bağlanacaksınız, üst kata çıktığınızda ise sinyal M3W modelinden geldiği için menzil arttırıcıya bağlanacaksınız. Tüm bunlar olurken farklı bir ağa geçmenize gerek yok, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.
Teknik özellikler tarafında 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazlar bu Deco birimlerine bağlanabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz‘de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Oyun
Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!
Xiaomi tarafından çıkartılan Mi 9T ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.
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Serimizin formatını, sizden gelen yorumlar dahilinde değiştirdik. Artık iki kıstas üzerinden videolarımızı hazırlıyoruz.
Mi 9T ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren “aracı KFMark uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Her oyuna başlamadan önce ve sonra cihazın ısı durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
Oynadığımız Oyunlar’ın kronolojik sıralaması
01:06 Asphalt 9
02:18 Call of Duty
03:24 Dead by Daylight
04:36 The Elder Scrolls Online
05:30 Fortnite
06:42 Life After
07:46 PUBG
08:58 Real Racing
10:38 Shadowgun Legends
11:57 Super Mecha Champions
Sizin Yorumunuz
Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?