Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, Mart ayında tanıttığı Meizu 20 modelinin renk seçeneklerine yeni bir soluk getiriyor. Mayıs ayında Gündoğumu Moru gibi farklı renkleri piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çeken marka, şimdi de 20. yıldönümünü özel bir hediye kutusu ambalajıyla taçlandırarak Saf Beyaz renk seçeneğini tanıttı. Meizu sütten çıkmış ak kaşık gibi telefon üretmiş!



Meizu, Yeni Renk Seçeneği ile 20. Yıldönümünü Kutluyor!

Özellikle hatıra kutusu setindeki ekstra ürünlerle dikkat çeken bu özel renk seçeneği, Meizu’nun sadakatli kullanıcılarına özel bir jest olarak görülüyor. Hatıra kutusu seti içerisinde Saf Beyaz Meizu 20’nin yanı sıra beyaz bir tişört ve USB tip-C kablolu kulaklık gibi özel ürünler bulunuyor. Bu özel setin küresel pazarda da satışa sunulması planlanıyor.

Galaxy S23 benzeri bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulan cihaz, Saf Beyaz renk seçeneğiyle oldukça şık görünüyor. Bir oyun telefonu gibi aşırı detay sunmak yerine sade bir tasarım sunan bu güçlü telefon sadece arka kapak ve kasa kısmında değil, ön taraftaki çerçevelerde de bembeyaz bir renge sahip. Bu artık görmediğimiz bir şey.

Meizu 20, teknik özellikleriyle de dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. 6,5 inç FHD+ ekranda 144Hz yenileme hızı sunan cihaz, güçlü bir performans vaat ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama ile desteklenen telefon, bu sayede hızlı ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca buhar soğutma odası ile donatılmış olan cihaz, ısı dağıtımı konusunda da iddialı.

Kamera performansı da Meizu 20’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 50MP birincil sensör, 5MP makro ünitesi ve 16MP ultra geniş açılı lens, çeşitli çekim senaryolarına uygun fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ön tarafta bulunan 32MP selfie kamerası ise kaliteli özçekimler için ideal bir seçenek sunuyor.

Meizu 20, 4.700mAh bataryası üzerinden 67W hızlı şarj desteği ile güçleniyor ve kutudan çıktığı gibi Android 13 tabanlı Flyme OS’u çalıştırıyor. Bu özellikleriyle Meizu 20, teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor ve Saf Beyaz renk seçeneğiyle birlikte kullanıcılar arasında büyük bir heyecan uyandırıyor.

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