Meizu hayranları, bir sonraki amiral gemisi telefonlarının gelişini heyecanla bekliyor. Şirket, Mart 2021’de Meizu 18 serisini piyasaya sürdükten sonra bir amiral gemisi telefon duyurmadı. Bu yılın Temmuz ayında şirket, Geely’s Xingji Times tarafından devralındı. O dönemde şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonunun 2023 için planlandığı da söylendi. Yeni bir gelişmede, Meizu’nun yakında çıkacak olan amiral gemisi telefonunun Geekbench kıyaslama sitesinin (TechGoing aracılığıyla) veri tabanında listelendiği bulundu.

“M2392” model numarasına sahip yeni bir Meizu cihazı Geekbench’te ortaya çıktı. Geekbench listelemesinde bahsedilen CPU ve GPU (Adreno 740) bilgisi, telefonun Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformundan güç aldığını gösteriyor. Liste ayrıca, cihazın 12 GB RAM ile geldiğini ve Android 13 işletim sistemi ile çalıştığını ortaya koyuyor.

Meizu M2392’de Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunduğundan mütevellit yaklaşan Meizu 20 veya Meizu 20 Pro amiral gemisi olacak gibi görünüyor. Cihaz, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1409 ve 4199 puan aldı.

İlginç bir şekilde “M2392” model numarası, geçtiğimiz ay Meizu 20 serisi ile ilgili detayları ortaya koyan raporla uyuşmuyor. Rapora göre “M381Q” ve “M391Q” model numaralarına sahip Meizu telefonlar, Çin’de Meizu 20 ve 20 Pro olarak piyasaya çıkacak.

Rapor, Meizu 20 Pro’nun iki varyantta sunulacağını ortaya koydu: 8 GB RAM ve 256 GB depolama ve 12 GB RAM ve 512 GB depolama. Meizu 20 ve 20 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olması bekleniyor. Meizu 20’nin konfigürasyonları hakkında bilgi yok.

Geekbench görünümü, Meizu’nun bir sonraki amiral gemisi telefonlarının yakında Çin’de piyasaya sürüleceğine dair iyi bir ipucu. Ancak 2023’ün 1. çeyreğinde resmiyete kavuşabilir gibi görünüyor.