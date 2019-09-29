Meizu 17 tasarımı, kavisli ekranıyla ortaya çıktı!

Meizu, özellikle fiyat-performans yönünden başarılı modelleriyle ön plana çıkan markalardan biri. Ülkemizde de faaliyet gösteren şirketin yeni telefonu Samsung cihazlardan alıştığımız kavisli ekranla gelecek.

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Geçmişte Meizu 16 ve 16s modelleriyle firmanın iddiasını kanıtladığını görmüştük. Şimdi ise sıra Meizu 17‘de. Akıllı telefonun ilk görüntüleri tam zamanında elimize ulaştı.

Şimdilik gelen resimden anladığımız kadarıyla, cihazın ekranı kavisli olarak tasarlanmış durumda. Mate 30 Pro veya Nex 3’te gördüğümüz şelale ekran da bu modelde karşımıza çıkabilir. Herhangi bir netlik henüz bulunmuyor.

Bunun dışında, ekran altı parmak izinin kullanıldığını görüyoruz. Üst tarafta ahizenin kullanıldığı çok ince bir çerçeve alt tarafta da mevcut. Öz çekim kamerası için yeterince büyük bir alan ayrılmış.

Umarım Meizu, uygun fiyat imajını korumaya devam eder, biz kullanıcılara da kaliteli cihazlar kullanabiliriz.