Huawei Mate 10 için EMUI 10 Beta süreci başlıyor

Huawei, bu haftanın başlarında EMUI 10 Beta test sürecine 8 akıllı telefon modelini daha eklemişti. Markanın yeni bildirisine göre Huawei Mate 10 serisinin bazı versiyonları da Android 10 tabanlı arayüz güncellemesine kavuşacak.

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Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro da EMUI 10 güncellemesi alacak!

Çinli teknoloji devi, güncel modellerinin hemen hemen tamamı için EMUI 10 güncellemesi sağlayacak. 2 yılını doldurmak üzere olan Mate 10 serisi için ise şimdiye kadar net bir açıklama yapılmamıştı. Huawei Club’ın Çin sürümünde yapılan resmi duyuruya göre Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modelleri için EMUI 10 Beta süreci başlatıldı. Davetiye usulü yapılan beta sürecine markanın Çin’de satılan ALP-AL00, ALP-TL00, BLA-AL00 ve BLA-TL00 model numaralı cihazları katılabiliyor. Süreç dışında kalan Huawei Mate 10 Lite ise görünüşe göre EMUI 10 güncellemesi almayacak.

Her model için 2000 adet test kullanıcısının seçileceği alımlar 7 Ekim tarihine kadar sürecek. İlk 100 kişiye 30 Eylül’de dağıtılacak olan güncelleme süreci Ekim ayının ortasına kadar sürecek. Çin’de gerçekleşecek beta testlerinin yakın zamanda Avrupa’daki cihazları kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor.

2017 yılında duyurulan Mate 10; 5.9 inç Quad HD IPS ekran, 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 12+20 megapiksel çift arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 4000 mAh batarya gibi teknik özelliklere sahip. Mate 10 serisi, son olarak Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 güncellemesi almıştı.