Meizu 17, 17 Nisan’da tanıtılacak!

Meizu’nun, 2020 amiral gemisi olacak Meizu 17 modelini 15 Nisan’da tanıtacağı sızıntılarının ardından, cihazın 17 Nisan tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Meizu tanıtım tarihini Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı görsel ile duyurdu. Paylaşılan görselde bir diğer dikkat çekici unsur ise “mSmart 5G” yazısı oldu. Böylece cihazın 5G desteği sunacağı onaylanmış oldu. Tanıtım etkinliği, Çin saat dilimine göre 17.04.2020 Cuma günü 14:30’da yapılacak. Bu saat ülkemiz için 10:30 civarına denk geliyor.

Geçtiğimiz Aralık Ayı’nda Meizu 17’nin işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 865 platformundan alacağı resmi olarak onaylanmıştı. Çin’li üretici muhtemelen 8 GB RAM ile gelecek olan cihaza ait başka bir detay açıklamadı.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Meizu 17, sağ üst kısmında delik şeklinde bir çentik barındıran, 90 Hz ve 2206 x 1080 piksel çözünürülüklü OLED bir ekran paneline sahip olacak. Cihazın arka kısmında, yatay formda dörtlü bir kamera kurulumu ile geleceği de sızıntılar arasındaydı. Son olarak pil kapasitesi belli olmayan cihazın 30 W, Pro versiyonunun ise 65 W gücünde hızlı şarj desteklemesi beklentiler arasında.

İlginizi çekebilir: 2 bin liraya Meizu 16TH almak mantıklı mı?

Haberimizde bulunan cihaz özelliklerinin sızıntılara dayandığını ve tanıtım etkinliğinde açıklanacak özellikler ile farklılık gösterebileceğini belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!