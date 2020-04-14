Akıllı Telefonlar
Meizu 17, 17 Nisan’da tanıtılacak!
Meizu’nun, 2020 amiral gemisi olacak Meizu 17 modelini 15 Nisan’da tanıtacağı sızıntılarının ardından, cihazın 17 Nisan tarihinde tanıtılacağı açıklandı.
Meizu tanıtım tarihini Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı görsel ile duyurdu. Paylaşılan görselde bir diğer dikkat çekici unsur ise “mSmart 5G” yazısı oldu. Böylece cihazın 5G desteği sunacağı onaylanmış oldu. Tanıtım etkinliği, Çin saat dilimine göre 17.04.2020 Cuma günü 14:30’da yapılacak. Bu saat ülkemiz için 10:30 civarına denk geliyor.
Geçtiğimiz Aralık Ayı’nda Meizu 17’nin işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 865 platformundan alacağı resmi olarak onaylanmıştı. Çin’li üretici muhtemelen 8 GB RAM ile gelecek olan cihaza ait başka bir detay açıklamadı.
Daha önce sızdırılan bilgilere göre Meizu 17, sağ üst kısmında delik şeklinde bir çentik barındıran, 90 Hz ve 2206 x 1080 piksel çözünürülüklü OLED bir ekran paneline sahip olacak. Cihazın arka kısmında, yatay formda dörtlü bir kamera kurulumu ile geleceği de sızıntılar arasındaydı. Son olarak pil kapasitesi belli olmayan cihazın 30 W, Pro versiyonunun ise 65 W gücünde hızlı şarj desteklemesi beklentiler arasında.
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Haberimizde bulunan cihaz özelliklerinin sızıntılara dayandığını ve tanıtım etkinliğinde açıklanacak özellikler ile farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Motorola 22 Nisan’da amiral gemisi telefonunu tanıtacak!
Motorola, yeni amiral gemisi telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Firma 22 Nisan 2020 tarihinde “E-vent” etkinliği ile yeni cihazını duyurmayı planlıyor.
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Motorola Edge+ tanıtım tarihi belli oldu!
Motorola yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Motorola Edge+ adıyla çıkmasına kesin gözüyle bakılan cihazın tanıtım tarihi için kesin gün verildi. Twitter hesabından paylaşım yapan firma, cihazın 22 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. E-vent isimli bir etkinlik, Türkiye saati ile 19.00‘da başlayacak. Etkinliğin, E-vent ismini Corona virüs sebebiyle internet üzerinden yapılmasından dolayı aldığı düşünülüyor. Ocak ayından bu yana tanıtılmasını beklediğimiz Motorola Edge+ cihazının bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıkmıştı.
Motorola Edge+ gücünü her amiral gemisi Android telefonda olduğu gibi Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. 5G ile gelecek cihaz, 12GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacak. 6.67 inç delikli ekran ile gelecek cihaz Super AMOLED panele sahip olacak. Şelale tasarımı ile kavisli ekrana sahip olması beklenen cihaz, bir adet ön kamera ve dört adet arka kameraya sahip olacak. Ön kamera 25 MP değerinde ayarlanmış. Arka dörtlü kamera sistemi ise sırasıyla, 108 MP ana kamera, 16 MP geniş açı, 8 MP telefoto lens ve makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Amiral gemisi telefonlar arasına girecek cihazın, fiyatı henüz belli değil. Ayrıca etkinlikte bir adet de orta seviye Motorola cihazının daha tanıtılacağı iddia ediliyor. Bakalım firma E-vent etkinliğinde bizlere neler gösterecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S21 serisi için ön kamera geliştirmeleri planlıyor!
Samsung, Galaxy S21 serisi için ekran altı bir selfie kamerası planladığını söylemişti. Şimdi ise şirketin yeni ön kamera planları ortaya çıktı. Söylentilere göre, şirket daha çok gelişmiş görüntü kalitesine odaklanan bir yaklaşım planlıyor. Daha büyük sensörler ve daha iyi optik görüntü sabitleme (OIS) bu planlardan bazıları olacak gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy S21 hangi kamera geliştirmeleri ile gelecek?
Söylentilere göre iki farklı seçenek bulunuyor. Birincisi, OIS destekli büyük bir 1/2 inçlik sensör. Bu, Galaxy S20 ve S20+’tan(1/3.2 inç) çok daha büyük bir sensör anlamına geliyor. Hatta S20 Ultra‘da bulunan 1/2,65 inçlik sensör bile daha küçük boyutlarda. Diğer seçeneğe gelecek olursak, yine OIS desteği içerecek fakat daha küçük boyutlarda olan 1/2,55 inçlik bir sensör düşünülüyor. Tabii ki daha küçük desek bile Galaxy S10 ve iPhone 11 Pro Max‘te arka tarafta bulunan sensörlerin boyutlarının da 1/2,55 inç olduğunu unutmamak gerek.
Her iki seçenekte de düşük ışıklı fotoğrafçılık anlamında çok büyük gelişmeler olacağı kesin. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık yakalarken OIS desteği ile birlikte daha uzun deklanşör sürelerine imkan tanıyabilecek. Eğer bu kamera sistemi ekran altı kamera ile birleşirse ortaya kaba bir görüntüde çıkmayacaktır. Bu kamera sensörlerinin, Samsung‘un Galaxy A serisine de eklenebilir olacağı tahmin ediliyor.
Geçmişte HTC 10 gibi amiral gemileri ve Sony Xperia XA Ultra gibi telefonlarda optik görüntü sabitleyiciye sahip ön kamera bulunuyordu. Şimdi ise çok az cihazda bunu görebiliyoruz. Bu teknolojinin tekrardan günümüzde görülmeye başlanması ise sevindirici bir haber.
Akıllı Telefonlar
Oppo Ace 2 modeli resmi olarak tanıtıldı
Oppo, merakla beklenen ve kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı telefonu Ace 2 modelini duyurdu. Şirket ürün yelpazesini iddialı bir cihaz ile genişletti.
Oppo Ace 2 modeli, tasarım anlamında oldukça başarılı görünüyor. Cihaz, 6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızı ile OLED bir ekrana sahip. Parmak izi sensörü ekrana entegre edilen telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Ayrıca telefon, 40W AirVOCC kablosuz ve 65W SuperVOOC 2.0 kablo üstünden şarj teknoloji ile 4000 mAh’lık bir pil sunuyor.
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Ekranın sol üst köşesinde 16 Megapiksel’lik bir selfie kamerasını barındıran delik çentik bulunuyor. Telefonun arkasında ise 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro çekim ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı ile dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.
20 Nisan’da Çin’de satışa çıkacak olan Ace 2, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun etiket fiyatları RAM ve depolama değerlerine göre değişkenlik gösterecek. Baz model için (8GB + 128GB) 565 dolar. 8GB + 256GB modeli için 625 dolar. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan tepe modelin fiyatı da 650 dolar olarak belirlenmiş.
Son olarak Oppo Ace 2, ColorOS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile geliyor olup global pazarda ne zaman satışa sunulacağını ise henüz bilinmiyor.
OPPO Ace 2 modelinin teknik özellikleri
- Ekran 6,5 inç 1080p 90 Hz OLED
- İşlemci Snapdragon 865
- RAM 8 GB / 12 GB
- İşletim sistemi Android 10
- Depolama 128 GB / 256 GB
- Ön kamera 16 megapiksel
- Arka kamera 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + derinlik sensörü
- Pil 4.000 mAh