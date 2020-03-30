2 bin liraya Meizu 16TH almak mantıklı mı?

Honor Play 9A modeli resmen tanıtıldı. Şirket, giriş ve orta segment telefonları olan Honor 30S ve Honor Play 9A modellerini duyurdu.

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Play 9A, 6.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip durumda. Cihaz ayrıca, MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM ve modele göre değişen 64GB/128GB dahili depolama alanı sunuyor.

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Honor Play 9A, arka tarafında dikdörtgen şeklinde ikili kamera modülü bulunuyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde, diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde olup derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Gücünü 5.000 mAh değerindeki bataryasından alan cihaz, çift SIM kart desteğine sahip. Bağlantı noktası olarak microUSB 2.0 ve 3.5mm jack girişi bulunuyor. Play 9A, işletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 ile geliyor.

Siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak Honor Play 9A’nın 4GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip modelinin 125 dolar etiket fiyatı ile Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.

Honor Play 9A modelinin teknik özellikleri