MediaTek, Snapdragon 888’e Rakip Olacak Bir İşlemci Üzerinde Çalışıyor!

Uzun bir süredir mobil işlemci pazarında lider konumunda olan Qualcomm, özellikle Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1 ile yaşanan talihsizliklerden sonra pazardaki gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bu durumu fırsata çeviren MediaTek ise birbiri ardına yeni işlemcilerini duyurmaya devam ediyor.

Firma, Dimensity 1200 yonga seti ile Snapdragon 865 karşısında önemli bir başarı elde etmişti. Bu başarı MediaTek’e yeterli gelmemiş olacak ki, kulislerde firmanın Snapdragon 888’e rakip olacak bir işlemci üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Çin merkezli ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiler, bu söylentileri doğrular nitelikte.

Dimensity 9000’e Kıyasla Daha Az Maliyetli Olacak!

Dimensity 8000 olarak adlandırılması beklenen bu işlemci, uygun fiyat ile yüksek performansı bir arada sunmayı planlıyor. Zira Dimensity 9000 performans testlerinde rekorlar kırsa da, işlemcinin yüksek maliyeti yüzünden bazı firmaların bu işlemciyi cihazlarında kullanmaya çekimser yaklaştığı konuşuluyordu.

Anlaşılan o ki, Dimensity 8000 ile MediaTek bu konuya el atacak ve bu yonga setini üreticilere daha uygun fiyatla sunacak. Bunun tüketicilere de yansıyacağını söylemekte fayda var.

İşlemcinin sızdırılan AnTuTu testi sonuçları ise oldukça etkileyici. Paylaşılan görselde AnTuTu skorunun 820.000 puan olduğu görülüyor, ki bu değer Snapdragon 888 ile donatılan cihazların birçoğunun bulunduğu 750.000 – 850.000 aralığına oldukça yakın. Bu işemcinin yine Snapdragon 888 ile benzer olarak 5 nm’lik bir üretim sürecine sahip olacağı konuşuluyor. Eğer söylenenler doğruysa, 5 nm’lik üretim süreci bu işlemcinin kullanılacağı cihazların pil başarımına olumlu yansıyacaktır.

Yüksek performans gerektiren işlemler için dört adet 2.75 GHz hızına çıkabilen Cortex-A78 çekirdeğine sahip olan bu işlemci, daha az güç gerektiren işlemler içinse henüz saat hızları bilinmeyen dört adet Cortex-A55 çekirdeklerinden yardım alacak. Grafik ünitesi olarak Mali-G510 ile geleceği söylenen Dimensity 8000, gerçekten de Snapdragon 888’in karşısında güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor.

İşlemci hakkında paylaşılan bilgilerin şimdilik sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtmekte yarar var. Özellikle AnTuTu skorlarının cihazlarda kullanılan bellek ve depolama ünitesine göre büyük değişimler gösterdiği unutulmamalı. Bizler de Dimensity 8000 ile donatılmış cihazların gerçek hayatta nasıl bir performans göstereceğini oldukça merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek mobil işlemci pazarında üstünlüğü ele geçirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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