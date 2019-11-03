Akıllı Telefonlar
MediaTek orta seviye 5G işlemci üretmeye hazırlanıyor!
MediaTek şirketinin yeni bağlantı teknolojisini yaygınlaştırmak için orta seviye 5G modemli işlemciler üretmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
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MediaTek orta seviye 5G işlemcisi
Qualcomm, Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen yıllardır piyasada kalmayı beceren Tayvanlı mobil işlemci üreticisinin 5G işlemciler konusunda çalışmalar yaptığı uzun süredir konuşuluyordu.
Weibo’da paylaşılan son sızıntıya göre şirket, 2020 yılında uygun fiyatlı 5G modemli işlemcilerini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 7 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilecek olan bu işlemcilerde yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdekleri de olacak.
Şirketin bu yeni nesil işlemcilerinde SA / NSA çift modlu ağını destekleyen Helio M70 5G modeme yer verilecek. İşlemcilerin fiyatı 280 dolar civarında olan telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite batarya özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy S10 Lite modelinin bataryasının büyüklüğü ve sunacağı hızlı şarj desteğinin detayları Brezilya kaynaklı Anatel aracılığıyla sızdırıldı.
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Samsung Galaxy S10 Lite batarya özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S10 ailesinin tanıtılması beklenen daha uygun fiyatlı yeni üyesi Galaxy S10 Lite hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench testi sonuçlarında Snapdragon 855 işlemcisini kullanan 8 GB RAM‘li telefonun Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacağı ortaya çıkmıştı.
Gelen son haberle ise Galaxy S10 Lite‘ın batarya özellikleri netleşmeye başladı. Brezilya kaynaklı Anatel’de paylaşılan verilere göre telefonun bataryası 4,370 ila 4,500 mAh arasında bir büyüklükte olacak. Daha önce cihazın 45W hızlı şarj desteği sunacağı iddia edilmişti.
Ayrıca Galaxy S10 Lite‘ın 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Telefonun arkasında ise muhtemelen üçlü kamera kurulumuna (48 MP+12 MP+5 MP) yer verilecek.
Akıllı Telefonlar
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3’ü duyurdu!
Çinli popüler video paylaşım sitesi TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, Android’li ilk akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3’ü tanıttı.
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3 ya da diğer adıyla Smartisan Nut Pro 3’ü sonunda duyurdu. Böylece daha önce TikTok’un halihazırda sahibi olan ByteDance markasının Android’li bir akıllı telefon üreteceği hakkındaki iddialar gerçeğe dönüşmüş oldu. Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı ise “Jianguo Pro 3” olacak.
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Telefonun bazı özelliklerine kısa bir bakış attığımızda, bazı amiral gemisi modellerle yarışabileceğini görüyoruz. Telefonun asıl odaklandığı kısım ise elbette TikTok. Şirket, telefonun TikTok yıldızlarını hedeflediğini ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Smartisan Jianguo Pro 3 özellikleri arasında Qualcomm üretimi Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 8 GB RAM veya 12 GB RAM eşlik ediyor. Jianguio Pro 3, 6,39 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip.
Smartisan Jianguo Pro 3, %100 NTSC renk gamı ile birlikte, parlaklığı azaltmak için arka ışıktaki akımı veya gerilimi azaltmaya yarayan DC karartma desteğine de sahip. Ayrıca Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile 4.000mAh bataryaya sahip olan Jianguo Pro 3, Android 9.0 Pie ile çalışıyor.
Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü için yaklaşık 412 dolardan satışa çıkacak. En üst düzey 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan model ise yaklaşık 511 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi CC9 Pro, Snapdragon 730G ile geliyor
Xiaomi, önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı CC9 Pro modelinin işlemcisini belirledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, cihazın Snapdragon 730G yonga setini kullanacağı açıklandı.
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Bu yonga seti Qualcomm’un, Snapdragon 730G yonga setini özellikle oyuncular için geliştirdiği biliniyor. Çinli kaynaklar daha önce bu telefon için Snapdragon 855+ kullanılacağını yazmışlardı. Ancak bu doğru çıkmadı ve bir noktada telefon hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de bu işlemci “oyun” odaklı yapısıyla kesinlikle pişman edecek bir noktada bulunmuyor. Mevcut oyunlar için fazlasıyla yeterli olacak işlemci olduğunu söylemek gerekiyor.
Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu Xiaomi CC9 Pro ve Mi Mix Alpha ile tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmişti. Beşli arka kamera kurulumuna sahip olan CC9 Pro, bunun yanı sıra 10x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP portre sensörü bulunan kamera, 50x dijital zoom yapabiliyor.
Snapdragon 730G, son model amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 ile aynı olan 7 nm mimari yapıya sahip. Xiaomi, paylaştığı posterde CPU performansının %35, GPU performansının %25 ve son olarak Yapay Zekâ performansının %100 gelişim gösterdiğini vurguladı.
Henüz kesin olmayan detaylara göre telefon 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Son olarak Xiaomi Mi CC9 Pro 5 Kasım’da Mi Box 5 ve Xiaomi Mi Watch ile birlikte tanıtılması bekleniyor.