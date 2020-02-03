MediaTek, mobil oyunculuk alanında iki yeni yonga seti duyurdu!

MediaTek, mobil oyunculukta kullanılmak üzere iki yeni yonga setini duyurdu. Yeni nesil donanım modüllerinin, oyunculuk için kullanılan telefonlarda bulunması bekleniyor.

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Geçen sene en son Helio G90’ı tanıttığını gördüğümüz firma, bugünlerde iki yeni donanım birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını görüyoruz. Helio G70 ve G80 olarak isimlendirilen yeni yonga setleri, ilk olarak Hindistan piyasasında faaliyet gösteren telefon şirketlerinde kullanılacak.

Oyuncu telefonlarında, uygun fiyat ve oyun içi optimizasyon desteğinini sağlayacaklarını belirten MediaTek, premium serisi donanım aksamlarını orta seviyeye getireceklerini belirtiyorlar.

“Tam olması gereken” sloganıyla karşımıza çıkan şirketin bu hamlesiyle pazar içerisindeki eksikleri tamamlaması bekleniyor. Yaratılan yonga mimarisinde, 12nm teknolojisiyle üretilecek 8 çekirdek bulunacak. Bu çekirdeklerden ikisi A75, 2GHz hızında çalışan büyük çekirdekler olarak konumlandırılırken; geriye kalan altısı 1,8GHz hızında çalışan A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

MediaTek, HyperEngine adı verilen özel bir teknoloji kullanacak!

Ekran kartı tarafında ise, 950MHz hızıyla Mali G62 klasmanı tercih edilecek. Kullanılan soketlere de 8 GB RAM takılabilecek. Donanım özelliklerinde en ilgi çekici kısım, firmanın ekstra özellikler sunacağını belirttiği “HyperEngine” fonksiyonun kullanılıyor olacağı. Bu özellik aynı zamanda, dinamik olarak internetin çekmediği alanlarda WiFi ve LTE iletişim teknolojileri birlikte kullanılarak verimlilik arttırılacak.

Hatırlarsanız, yazılım tarafında Samsung, S5 ile bu özelliği kullanıma sunmuş ve donanım tarafında sıkıntılar yarattığı için bu özelliği ortadan kaldırmıştı.

Diğer yarar sağlayan özellikler içinde; çoklu kamera desteği, donanımsal EIS gibi orta ve üst düzey cihazlarda da bulunan fonksiyonlar eklenmiş.

Çok yakın zamanda Hindistan pazarındaki cihaz ailelerinde görmeyi beklediğimiz yonga setlerinin, tüm dünyaya Hindistan markaları sayesinde yayılacağını düşünüyoruz.