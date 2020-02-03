Apple Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını kapatıyor

Corona virüsünün artan etkisi büyük teknoloji şirketlerini etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin’deki ofis veya fabrikalarını kapatma kararı alan şirketler arasına Apple’da eklendi.

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Apple Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını 9 Şubat’a kadar kapatıyor

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin’deki bir mağazalarını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Fakat şirket Corona virüsünün etkilerinin giderek artması sonucu Çin’deki tüm ofislerini, mağazalarını ve iletişim merkezlerini 9 Şubat’a kadar kapatacağını açıkladı. Bloomberg’in Apple sorumlusu Mark Gurman’ın şirket yetkililerinden aldığı demeçte Apple’ın süreci büyük bir dikkatle takip edeceği ve mağazalarını en kısa sürede yeniden açmayı umdukları görülmekte.

Güncel olarak Corona virüsü Çin’de 200’den fazla insanı öldürdü ve dünya çapında yaklaşık 10.000 kişiye bulaştı. Dünya sağlık örgütü küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde Amerika’da ilk kez zorunlu karantina süreci başlatıldı. Birçok havayolu Çin’e olan uçuşlarını geçici olarak askıya aldı. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Çin’de üretim yapan birçok teknoloji devi şirketin üretimlerini geçici olarak askıya aldıklarını ve ofislerini kapattıklarını gördük. Görünüşe göre Apple Çin’deki bütün ofislerini, mağazalarını ve iletişim merkezlerini kapatarak bu kervana katılacak. Apple’ın Çin’deki bir numaralı üreticisi olan Foxconn geçtiğimiz Salı günü Corona virüsünün üretimlerini etkilemeyeceğini açıklamıştı. Şirketten gelen bu kapsamlı kapatma kararının ardından Foxconn fabrikalarının nasıl etkileneceği henüz belli değil.

Apple çevrim içi mağazalarının bu kapatmadan etkilenmeyeceğini söylüyor fakat yukarıdaki görselde Çin online satış mağazasının 9 Şubat tarihine kadar geçici olarak servis dışı olduğu görmekteyiz.